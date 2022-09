'Plumas', si algunos hombres cacarearan

"Los dos próximos días, berenjenas", ordena el marido a la mujer, mientras le da unos billetes manoseados que guarda en una cajita de metal. Ella limpia una casa que está roñosa, cochambrosa. Cuida a sus tres hijos. No levanta la mirada del suelo y apenas habla. Esta mujer sin nombre, y que es millones de mujeres del mundo, renacerá como una persona independiente, valiente, feroz si hace falta y hermosa con una sonrisa. Lo único que necesitaba para tal metamorfosis era que su autoritario marido se convirtiera en una gallina.

Y eso es precisamente lo que hace el cineasta egipcio Omar El Zohairy en su primer largometraje, Plumas, una muy libre y audaz película que parte de la denuncia social y el realismo para adentrarse en el surrealismo y la comedia negra, negrísima, y con ella retratar el maligno machismo social, el individual, el legal y el laboral, el económico y el que ejercen los gobiernos. De paso, el filme recuerda la pobreza que existe en su país, donde una de cada tres personas vive por debajo del umbral de la pobreza.

Realismo y absurdo

Gran Premio de la Semana de la Crítica y Premio FIPRESCI de la Crítica Internacional en el Festival de Cannes, la película, singular, sin duda, ha recibido las más elogiosas alabanzas en todo el mundo y las más furibundas reacciones en Egipto. Incluso algunos cineastas han condenado Plumas y la han acusado de "manchar la reputación egipcia" y de transmitir una mala imagen del país al exterior. El diputado Mahmoud Badr criticó el filme en su cuenta de Twitter por "presentar un Egipto donde no habría proyecto de desarrollo" y el abogado conservador Samir Sabri denunció a los productores por "insultar a Egipto y a los egipcios".

Por supuesto, la razón está del lado del prestigioso crítico de cine Tarek Al-Chennaoui –uno de los más influyentes del mundo árabe–, que en medio de la polémica declaró "que ninguna producción artística puede empañar la reputación de Egipto. Por el contrario, si arrojas luz sobre un problema social, entonces realmente buscas hacer avanzar a tu país".

La actriz Demyana Nassar es la protagonista . — Flamingo Films

Lo que significa ser humano

La tormenta que la película ha provocado en Egipto, un país con 34 millones de pobres, es la reacción carca a una obra artística que bebe claramente de cineastas como el palestino Elia Suleiman o el finlandés Aki Kaurismäki y que detalla el lugar que ocupa la mujer en el mundo y el que ocuparía si muchos hombres cacareasen. Y ello con una historia sin nombres ni indicaciones, que tiene lugar en cualquier lugar y que está dedicada al mundo entero.

El Zohairy: "Hay algo mágico en los seres humanos que matamos por ser demasiado materialistas"

"La película no trata sobre un determinado país o ciertas personas; no hay etiquetas, como yo quería, sobre lo que significa ser humano. Todos sabemos que el mundo es más materialista hoy que antes y que existe la convicción de que si tienes poder, de alguna manera eres mejor que los demás. Hay algo mágico en los seres humanos que matamos por ser demasiado materialistas", señaló Omar El Zohairy a The National, uno de los diarios destacados del Medio Oriente.

Una secuencia de 'Plumas', de Omar El Zohairy. — Flamingo Films

Promesas y mentiras del hombre-gallina

Rodada con actores no profesionales, la mayoría de los cuales son coptos egipcios, que es la principal minoría cristiana en Oriente Medio, Plumas también señala con el dedo la explotación infantil, la desidia de los servicios sociales con las mujeres, las prácticas corruptas en las comunidades... mientras el Egipto más antiguo sueña con una idea disparatada del bienestar.

Igual que el hombre-gallina promete a sus hijos, en medio de la suciedad y pobreza en la que vive, que "algún día os compraré una casa con piscina", desvaría en voz alta, haciendo el papel de ‘educador’ ante la que él supone su ignorante mujer. "En el extranjero, a cada hombre se le sirve una diminuta vaca modificada genéticamente con su comida, servida en un plato para poder ordeñarla directamente en el vaso". Poco después, empieza a cloquear.