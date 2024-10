Reportan un "total desorden", medicamentos y whisky en la habitación de hotel donde murió Liam Payne

El personal de criminalística encontró un "total desorden", medicamentos y alcohol en la habitación del hotel donde se alojaba Liam Payne, el exintegrante de la banda británica One Direction que murió este miércoles en Buenos Aires al caer desde el tercer piso de un hotel, según informaron este jueves fuentes de la Policía local.

Como resultado de una inspección ocular del personal de criminalística en el patio interior del hotel donde se halló el cuerpo de Payne, se observó una botella de whisky, un mechero y un teléfono móvil, y se levantaron "complejos papilares" sobre esos objetos.

Posteriormente, el personal se trasladó a la habitación, donde encontró un "total desorden", "con rotura de elementos varios". Se incautaron de varios paquetes de medicamentos, entre ellos Clonazepam, energizantes y medicinas de venta libre.

Los científicos levantaron huellas papilares y otros indicios para ser analizados en el laboratorio químico y biológico. Criminalística también encontró en el lugar un ordenador y un pasaporte, que la Fiscalía dispuso que entregara al personal policial. Los funcionarios además inspeccionaron el sector del balcón desde donde se habría caído, para "establecer accesos al mismo".

El informe preliminar de la autopsia de Payne que se comunicó este jueves arrojó que el músico sufrió un "politraumatismo" y una "hemorragia interna y externa", según informaron fuentes de la Policía local.

La autopsia, realizada por el cuerpo médico forense de la Corte Suprema de Justicia, a cargo de los forenses Santiago Maffia Bizzozero y Víctor Cohen, confirmó que el artista de 31 años falleció por la caída.



Condolencias del primer ministro británico

La familia del exintegrante de One Direction dijo este jueves que están "desconsolados" por su muerte y lo recordarán por "su alma amable, divertida y valiente".

"Estamos desconsolados. Liam vivirá para siempre en nuestros corazones y lo recordaremos por su alma amable, divertida y valiente", afirmaron en un comunicado.

"Nos estamos apoyando mutuamente lo mejor que podemos como familia y pedimos privacidad y espacio en este terrible momento", agregaron.

El primer ministro británico, el laborista Keir Starmer, expresó sus condolencias a sus familiares y amigos. "One Direction fue una de las bandas más grandes de la historia y su música tuvo un enorme impacto en millones de seguidores en todo el mundo", afirmó su portavoz.

La cantante Rita Ora, que cantó con Payne en For You de la película Cincuenta sombras liberadas escribió en X que está "desolada". "Tenía un alma amable, nunca lo olvidaré. Me encantó trabajar con él, era una alegría estar en su compañía dentro y fuera del escenario", manifestó.