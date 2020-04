El bloqueo económico debido al coronavirus, para la mafia, es una gran oportunidad para ampliar su negocio. Aprovecha las debilidades de la economía y de la sociedad para penetrar en el sistema y ampliar aun más su alcance. Y aún más en un contexto tan extraordinario como el del confinamiento. Es el mensaje claro que aporta el conocido periodista y escritor italiano Roberto Saviano, experto en mafia y crimen organizado, quien ayer, jueves, tuvo una larga conversación con los corresponsales extranjeros en Italia, a la que asistió Público.

El crimen organizado se aprovecha de la pobreza. En un momento en el que el confinamiento se está prolongando, muchas personas, sobre todo en el Sur de Italia, no pueden trabajar y por tanto tienen dificultades para hacer la compra. En un clima de posible "bomba social", el autor de Gomorra asegura que "las organizaciones criminales están haciendo la compra para muchas familias pobres, para luego pedirles favores a cambio".

El confinamiento causado por los efectos de la Covid-19 está afectando a las praxis más habituales del crimen organizado: "Los usureros, dirigidos por la mafia, están prestando dinero sin intereses para luego disponer de personas, votos, favores". A priori, los usureros y los mafiosos no tienen necesariamente que estar conectados: "Son mundos paralelos y no están directamente conectados, pero el crimen organizado sí que puede gobernar el mundo de la usura", por ejemplo, para apostar por una estrategia de cero intereses. Lo cual puede ocurrir no sólo en las ciudades del Sur de Italia, como muchos podrían pensar: "Esto puede pasar en Bari, en Milán, en Palermo, en Turín". Como de costumbre, y más en un contexto económico difícil como podría ser una crisis económica derivada por una pandemia; las organizaciones criminales actúan pidiendo favores, ni siquiera de forma manifiesta. En el momento en el que alguien acepta este tipo de ayuda por necesidad, entra directamente en este sistema", explica Saviano.

Los países de la Unión Europea (UE), en plena crisis por la Covid-19, se encuentran en pleno debate acerca de la aprobación de los eurobonos para afrontar con más liquidez la emergencia sanitaria. Se trata, pues, de una novedad deseada, principalmente, por Italia, España y Francia; pero observa la oposición de los países del Norte de la Unión, como Alemania y, sobre todo, Holanda. En los últimos días, ha habido una fuerte polémica en Italia a raíz de un artículo publicado en el diario alemán Die Welt, en el que se afirma que "la mafia está esperando el dinero de la Unión Europea".

El crimen organizado, sin embargo, explica el periodista experto en mafia Roberto Saviano, no necesita ningún dinero público: "Es exactamente lo contrario de lo que se afirma en el artículo del Die Welt. La mafia ya tiene todo el dinero que necesita, repartido por toda Europa, está esperando simplemente a que llegue la crisis". El dinero del crimen organizado, detalla Saviano, se encuentra "en Liechtenstein, en Londres, en Berlín, en Barcelona, en Luxemburgo, en Suiza, en Andorra, en Holanda".

De hecho, Saviano lanza una advertencia: "Si la UE no interviene enseguida, el dinero mafioso se multiplicará de forma exponencial", si no ayuda, por ejemplo, a países como Italia a afrontar, económica y socialmente, la crisis económica que derive de la alerta sanitaria por coronavirus. En pocas palabras, la mafia penetra allá donde no llega el Estado.

Escuchando al periodista especializado en mafias Roberto Saviano, se deduce que la mafia y el crimen organizado son fenómenos profundamente arraigados en Europa. "Esto tiene que ver con Alemania, Francia, España, Holanda, Portugal, Reino Unido, España o Bélgica", confirma Saviano. El periodista pone ejemplos: "En Rotterdam (Holanda), por ejemplo, cruza la mayor parte de la cocaína esnifada en Europa. Hamburgo (Alemania) es uno de los lugares donde más cocaína transita de todo el Viejo Continente". Y añade: "El problema es de todos los países, no sólo de Italia". Es más: "Cada vez que se apunta el dedo contra Italia a la hora de hablar de mafia, Europa se perjudica a sí misma", eludiendo el problema. Por eso, según Saviano, "los países europeos tienen que estar tan unidos entre sí como las propias organizaciones criminales" a la hora de actual de forma transnacional.

¿De qué forma la mafia puede "multiplicar exponencialmente" su dinero con el coronavirus? "Cuando una empresa legal entra en quiebra, la mafia se acerca a los empresarios como un socio, ésa es su fuerza", divulga el autor de Gomorra y otros libros centrados en el crimen organizado. Ya no son necesarias las pistolas, como en otras épocas, ya que la mafia, hoy más que nunca, se centra sobre todo en el negocio financiero: "Si Europa no actúa, un restaurante en dificultad económica tiene muchas más posibilidades de que su actividad sea penetrada por el crimen organizado", aclara Saviano: "En el momento en el que una empresa experimenta la protección monetaria que ofrece la mafia, ésta se convierte en su asesor financiero".

Las consecuencias de la penetración mafiosa en el tejido económico de un territorio son muy graves y ofrece, como resultado, "una economía en jaque, también desde el punto de vista político": "La mafia que interviene en una empresa, ejerce también un poder político, comprometiendo el sistema democrático", divulga Saviano. En resumen: en un contexto de crisis económica, la mafia penetra en las empresas que atraviesan dificultades, ejerciendo una competencia desleal en el mercado con precios bajos, para luego blanquear las ganancias futuras en los "paraísos fiscales europeos".

"Los mafiosos no dejarán España porque, para ellos, es su casa", explica el escritor Roberto Saviano, quien explica con detalle por qué: "España tiene criminales, sobre todo blanqueadores de dinero y políticos a menudo ligados a ese mundo ilegal, pero no existe una mafia española". Y detalla: "Las mafias rusas, nigerianas, ecuatorianas, italianas, dominan un territorio que sí tiene criminales locales, pero no una mafia autóctona. Esto favorece que España sea un país, rico, abierto a todos los cárteles", defiende Saviano, quien opina que "hace 15 años la Justicia española no era tan competente, en términos, mafiosos como lo es hoy". Admitiendo que ha habido "muchas mejorías" desde entonces, el periodista experto en mafia Roberto Saviano denuncia la "indiferencia constante de la política española a la hora de tratar el tema de la mafia". Entre otras cosas porque, por el momento, "los mafiosos se mueven por España tan cómodamente como en Italia".