Series 'heladas' para bajar la temperatura en agosto

Cuando el calor aprieta fuera, un buen plan puede ser quedarse a cubierto, cerca del aire acondicionado o del ventilador, y ponerse una serie de paisaje helado. Eso sí, como cabría esperar de ficciones ambientadas en lugares fríos y especialmente remotos, sus tramas suelen escorarse hacia el terror, los asesinatos y pasar un mal rato con los protagonistas. Es lo que tienen los lugares aislados, inhóspitos y congelados, que son propicios para este tipo de historias con sangre de por medio.

'The Head' (Disney+)

Escrita por los hermanos David y Álex Pastor junto a Isaac Sastre y dirigida por Jorge Dorado en su primera temporada, The Head contará con una segunda ambientada en un entorno totalmente distinto. La primera tanda, producida por The Mediapro Studio en asociación con Hulu Japan y HBO Asia, se estrenó en Orange TV. La acción transcurría en una estación polar totalmente aislada, rodeada de nieve y con un invierno largo, frío y oscuro. Una de misterio, un poco de terror, muchos muertos y una investigación que debe aclarar qué ocurrió y por qué solo hay una superviviente.

Solo faltaban tres semanas para que llegase la luz y el grueso de la expedición regresase cuando se cortó la comunicación. Al aterrizar, Johan Berg (Alexandre Willaume) y su equipo no saben qué se encontrarán, pero el hecho de que la nieve se amontone en la puerta no es buena señal. Durante la promoción, David Pastor la definió como una "versión más violenta de Agatha Christie". En el reparto internacional figura Álvaro Morte como el cocinero de la estación. Para la segunda se ha elegido un carguero en mitad del océano en misión científica. No es nieve, pero el agua también refresca.

'La sangre helada' (Movistar Plus+)

Basada en la novela de Ian McGuire y creada por Andrew Haigh, La sangre helada es la historia de dos hombres que comienzan su camino a bordo de un barco en lados opuestos de la línea y con una moral casi opuesta. Colin Farrell da vida a Henry Drax, un ballenero sucio, violento y del que nadie puede fiarse. Patrick Sumner, interpretado por Jack O'Connell, es un cirujano llegado de una guerra no menos brutal que el mundo en el que está a punto de meterse, torturado por los recuerdos de la misma y con una adición que oculta bajo su imagen de hombre justo y cabal.

Como capitán del Volunteer, Brownlee (Stephen Graham), que se enrola junto a su tripulación con la misión oficial de cazar ballenas en el Ártico entre Groenlandia y Canadá ocultando el fin que tiene apalabrado. Ambientada en la segunda mitad del siglo XIX, la de La sangre helada es una historia oscura, donde el descenso moral de los protagonistas es parte de la trama, la violencia está presente de muchas formas y todo apunta a que, en medio del hielo, nada puede salir del todo bien. En Reino Unido se emitió en cinco entregas, pero en España Movistar Plus+ la dividió en seis capítulos.

'Snowpiercer' (Netflix)

Primero fue un cómic, después una película de Boon Joon Ho en 2013 con Chris Evans como protagonistas rebelde y, por último, llegó la serie en 2020. Ha estrenado ya tres temporadas y tiene confirmada una cuarta. La fría historia que cuenta es la de un calentamiento global que el ser humano no paró a tiempo y para el que tuvieron la ocurrencia de intentar arreglarlo enfriando la Tierra. Fallaron y acabaron congelándola hasta su núcleo condenando a unos pocos miles de supervivientes a vivir en un tren con decenas de vagones dando la vuelta al mundo helado sin poder pararse. Ese tren con complejo de Arca de Noé fue diseñado para los ricos, para quienes podían pagarse el billete.

Sin embargo, en su empeño por sobrevivir, los vagones de cola se les llenaron de polizones convertidos en viajeros de tercera a los que los de los vagones principales tratan como escoria. Una serie de lucha de clases y supervivencia con Jennifer Connelly como mano derecha del jefe de todo. El papel de Chris Evans en el cine en la serie recayó en Daveed Diggsm, quien da vida a un antiguo detective al que recurren los ricos y acomodados cuando se produce un asesinato y necesitan ayuda para resolverlo. Eso sí, su colaboración no les saldrá gratis en un tren donde se masca la rebelión.

'The Terror' (AMC)

The Terror comparte algunos puntos con La sangre helada, más allá del entorno gélido. Sus protagonistas también son marineros y parten de Inglaterra rumbo al Ártico solo unos años antes de la historia del Volunteer. En este caso, sin embargo, su misión no es cazar ballenas, sino abrir el Paso del Noroeste para llegar hasta la India y China. Otra diferencia es que los dos barcos que partieron en esta expedición, que ocurrió en la realidad y fue contada por Dan Simmons, eran de la Armada británica. Se llamaban HMS Erebus y HMS Terror.

De los 130 hombres que partieron, ninguno volvió. Desaparecieron y más de un siglo y medio después su historia sirvió de base para esta serie. Eso sí, David Kajganich y Soo Hugh decidieron introducir en su guion un componente fantástico para hacerla aún más atrayente para el público. En el reparto, Jared Harris, Tobias Menzies y Ciarán Hinds. El 'terror' que lleva en el título esta serie no hace referencia solo al nombre de uno de los barcos, sino al terror en sus muchas formas, desde el susto y al más psicológico.

'Los asesinatos del Valhalla' (Netflix)

Serie del norte creada por Ottar Nordfjord que se enmarca dentro del género policíaco. Está producida en Islandia y tras ser emitida allí pasó a engrosar el catálogo mundial de Netflix. La acción arranca con la aparición de una serie de cuerpos de personas que fueron asesinadas con especial brutalidad en distintos puntos de Islandia. Teóricamente no hay conexión entre ellos. O puede que sí. Para resolver el misterio y atrapar al o los culpables, la policía islandesa reclama la ayuda de un experto detective de Oslo.

Este acude a la llamada. Su nombre es Arnar (Björn Thors) y sobre sus hombros ha recaído la complicada tarea de investigar el primer caso de asesinatos en serie de su país. Como en toda ficción policíaca, el protagonista requiere de un compañero o compañera con el que formar equipo. En esta ocasión tendrá que trabajar con Kata (Nína Dögg Filippusdóttir), una agente local con ganas de que valoren su trabajo e incómoda con el hecho de que le hayan puesto a una especie de supervisor. Entre ambos tendrán que encontrar la conexión entre los crímenes que les ayuden a evitar que mueran más personas.