Ofrecer al espectador algo más que un thriller y la resolución de un misterio, junto con la promesa de responder a todas y cada una de las respuestas planteadas en seis episodios, es lo que alimenta el motor interno de The Head, serie escrita por los hermanos David y Álex Pastor junto a Isaac Sastre. Dirigida en su totalidad por Jorge Dorado, el guion aborda lo ocurrido en una base científica de la Antártida donde un equipo formado por 10 personas se enfrenta al terror.

Los dos primeros episodios a los que THE MEDIAPRO STUDIO –productora de The Head en asociación con Hulu Japan y HBO Asia– ha dado acceso antes del estreno de hoy en Orange TV son una muestra solvente de lo que puede esperarse de esta serie. A saber, un grupo de personajes diversos en los que su distinta procedencia, profesión y personalidad contribuyen a esa suerte de torre de Babel en la que se convierte la Polaris VI, cuya estabilidad se viene abajo por una concatenación de sucesos trágicos y violentos.

Juntar a ese numeroso grupo de actores internacionales, explica la productora Laura Fernández durante una concurrida rueda de prensa online unos días antes del estreno, fue todo un reto. Como lo fue el recrear íntegramente la base polar en Tenerife, donde se rodaron las escenas de interior. El también productor Ran Tellem añade que, desde su punto de vista, la propuesta "es una forma innovadora de contar la historia" y, sobre todo, la promesa de "un trato con el espectador: darle todas las respuestas en seis episodios".

Imagen de la serie 'The Head'. / Mediapro

Es decir, el final está cerrado desde el principio. De ahí que David Pastor, guionista, considere que no hay continuación posible. "Cuando tienes algo que cierra tan bien, no tiene sentido continuarlo. Pero The Head podría ser una marca", avanza.

David Troncoso: "El desafío estaba en hacer "no solo un thriller, sino que vaya de algo"

Es algo que cada vez se hace más. Estrenar una serie bajo un título, contar lo que ese quiere contar y, si funciona, seguir adelante en forma de antología manteniendo el nombre (o modificándolo ligeramente), pero con otros personajes, otra ubicación, una trama diferente… Para él y su hermano, que desarrollaron los guiones a partir de una idea de David Troncoso, "el potencial" de la misma es "muy divertido" y el desafío estaba en hacer "no solo un thriller, sino que vaya de algo".

Alejar a un grupo de personas de la civilización y someterles a una presión como a la que se ven sometidos en este Polo Sur tinerfeño fomenta el misterio, el terror y la exploración psicológica de los personajes. La expedición instalada en la Polaris VI es numerosa, pero abarcable. En el último día de sol la mayor parte de sus componentes hacen las maletas para volver a sus casas dejando allí a un destacamento de diez personas con la misión de mantener el fuerte en marcha y seis meses de frío y oscuridad por delante.

David Pastor: "Esta es la versión más violenta de Agatha Christie"

Tres semanas antes de que la luz vuelva se pierde toda comunicación con ellos y unos cuantos, con Johan Berg (Alexandre Willaume) a la cabeza, regresan preocupados por lo que se encontrarán. Les recibe una estación silenciosa y desordenada con la puerta de entrada bloqueada por la nieve acumulada –señal de que no ha sido abierta en días–, cadáveres, la doctora Maggie (Katharine O’Donnelly) en shock y varios desaparecidos. Serán ellos, y no la policía, quienes deberán averiguar qué ha ocurrido allí y, sobre todo, el porqué de esta, como la define David Pastor, "versión más violenta de Agatha Christie".

Imagen de la serie 'The Head'. / Mediapro

Tom Lawrance: "tomar decisiones y cómo estas se justifican al final del día"

Aunque el medio, helado, oscuro y aislado, resulta propicio para el terror sobrenatural o monstruoso, este no tiene cabida en The Head. "Cuando encierras a unos personajes, tienes que trabajar con su psicología. Aquí el terror estará en ellos, en sus errores, en sus crímenes", señala el guionista. En ese sentido, Tom Lawrance, quien interpreta a Miles, el operador de comunicaciones de la base, comenta que de lo que se trata es de "tomar decisiones y cómo estas se justifican al final del día" al tiempo que se meten de lleno en "el poder del grupo, del equipo".

En esos dos primeros episodios vistos, que transcurren a buen ritmo, lo que se observa es que cada habitante de la Polaris VI tiene mucho dónde rascar. Sus comportamientos, en ocasiones ‘sospechosos’, lo que cuentan y lo que no contribuyen a hacer que el espectador vaya de un lado a otro recogiendo pistas sobre qué desencadenó la tragedia, pero también sobre qué lleva a una persona a aislarse del mundo y los suyos durante seis meses.

Otras como 'El Ministerio del Tiempo'

Dorado, director habitual en series como El Ministerio del Tiempo y Gigantes, reconoce que cuando aceptó el proyecto de dirigir la temporada completa se planteó que "no quería un blockbuster, la misma idea de siempre", sino que "queríamos estar más conectados a los personajes, a sus historias y a los temas que interesan a la gente y no centrarnos solo en buscar al asesino y resolver el misterio".

Para ellos, cada capítulo es visto como un "acercamiento" en el que explorar una parte del todo. El primero contiene toda la información necesaria para ubicar a cada uno de los diez miembros del destacamento que queda en la estación. A partir de ahí, comienza el desarrollo.

John Lynch: "Es muy interesante cuando el pasado es un enemigo y el presente se convierte en la guerra"

Los tiempos tienen un papel muy importante en la trama, ya que la línea argumental va y viene del presente al pasado para unir las piezas del rompecabezas. "Es muy interesante cuando el pasado es un enemigo y el presente se convierte en la guerra", resumen John Lynch sobre este ir y venir de tiempos, no solo en la narración, sino también en el contenido de la misma. Porque, aunque hay personajes que son nuevos en esto del confinamiento en el hielo, algunos repiten y tienen una historia en común con sus viejas rencillas e historias cruzadas.

Lo interesante de The Head es llegar al final con una imagen completa más allá de señalar a uno u otro. Para los actores, comenta Willaume, el reto residió en "mantener el tono y el nivel alto en todas las escenas", en "conectar los puntos" para al final lograr "estar en un constante nivel de pánico" y hacer que quien está al otro lado no deje de prestar atención ni un minuto, "pensándolo todo, todo el tiempo". Para el actor danés, se trata de "una historia contada de forma magnífica, como el estilo de la vieja escuela" en la que todo va "sobre verdades y mentiras, sobre lo que tú crees y lo que es en realidad".

Imagen de la serie 'The Head'. / Mediapro

Laura Bach: "Va sobre la búsqueda de justicia, no solo el misterio"

Su compañera de reparto, Laura Bach, quien interpreta a su esposa Annika en la ficción, añade que The Head "va sobre la búsqueda de justicia, no solo el misterio". Aún así, y pese a que no esté planteado como un thriller al uso, el misterio es una parte importante de esa serie. No solo por los asesinatos, sino porque los propios personajes son un misterio en sí mismos. Tienen una cara, esa que se ve en el primer capítulo.

Álvaro Morte: "Todos esconden secretos, nadie es lo que parece"

Sin embargo, en el segundo se descubre qué se oculta tras esa primera impresión retirando las capas de una en una. "Todos esconden secretos, nadie es lo que parece. Mi personaje, Ramón, es un hombre muy visceral, algo primitivo, que oculta cosas", resume Álvaro Morte, el cocinero y puede que algo más en The Head. Y, cómo él, el resto.