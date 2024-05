A vueltas con la casa natal de Cernuda en Sevilla: una subvención devuelta y plazos en el aire

La transformación de la casa natal, hoy en un estado precario, del poeta Luis Cernuda, en la calle Acetres, número 6, de Sevilla, en un centro de referencia cultural, avanza despacio. El proceso aún está abierto y ha estado trufado de polémicas.

En el camino para abrochar un proyecto que se pretende emblemático para la ciudad, que arrancó en 2020, con la compra de la casa por 460.788 euros, ha habido una subvención importante devuelta al Estado, plazos incumplidos, reproches entre los principales partidos, PP y PSOE, y, ahora, a tenor de lo que ha emitido la nueva corporación, un objetivo: llegar a 2027 en perfecto estado de revista.

En efecto, en el horizonte asoma ese año, en el que se cumple el centenario de la generación del 27, a la que pertenece el autor de Ocnos. Es también la referencia que ha marcado ahora, tras asumir el proyecto iniciado en la etapa del PSOE, el hoy alcalde Jose Luis Sanz (PP) La idea original era convertir la casa en un faro de la cultura.

Cernuda habitó en la casa de la calle Acetres hasta el año 1914, cuando a los doce años la abandonó para ir con su familia a otro inmueble, en la calle Aire. En Ocnos, obra emblemática, referencia de lo andaluz, que empezó a escribir durante su exilio en Glasgow (Escocia) y que fue publicada en Londres en 1942, Cernuda recuerda en estampas, que han sido calificadas de poemas en prosa, esta geografía de su infancia.

En verano: "Recuerdo aquel rincón del patio en la casa natal, yo a solas y sentado en el primer plano de la escalera de mármol. […] Subían hasta los balcones abiertos, por el hueco del patio, las hojas anchas de las latanias, de un verde oscuro y brillante, y abajo, en torno de la fuente, agrupadas, las matas floridas de adelfas y azaleas. Sonaba el agua al caer con un ritmo igual, adormecedor, y allá en el fondo del agua unos peces escarlata nadaban con inquieto movimiento, centelleando sus escamas en un relámpago de oro. Disuelta en el ambiente había una languidez que lentamente iba invadiendo mi cuerpo".

Y en el arranque del otoño: "La atmósfera del verano, densa hasta entonces, se aligeraba y adquiría una acuidad a través de la cual los sonidos eran casi dolorosos, punzando la carne como la espina de una flor".

"El valor patrimonial de la casa va más allá de la mera circunstancia del nacimiento en ella del poeta. Sus vivencias en la casa durante su infancia marcaron profundamente a Cernuda y han tenido una influencia decisiva en su obra literaria. La mejor prueba de ello se encuentra en Ocnos", se puede leer en la declaración del Inmueble como Bien de Interés Cultural, en 2017.

"Cuanto más tiempo pasa y más se consolida el prestigio poético de Cernuda, más se acrecienta el valor estético y espiritual que tanto la casa natal de la calle Acetres, como la de la calle Aire encierran, testigos, como dijo el poeta Salinas, del poeta más fino, más delicado, más elegante que le nació a Sevilla después de Bécquer", se añade en esa resolución.

El proyecto, según Urbanismo, "plantea la rehabilitación integral del edificio partiendo de la recuperación de la tipología de la casa patio sevillana, de la que este inmueble constituye un claro ejemplo".

Devolución de una subvención

En abril el Ayuntamiento, hoy gobernado por el PP, decidió devolver una subvención de 270.000 euros, que habría cubierto una parte importante del coste de las obras, que ascienden a 1,5 millones. La ayuda la había pedido la anterior corporación, cuando la gobernaba el PSOE y ha sido devuelta ahora, con el PP al mando.

El PP acusa al PSOE de retrasos en la tramitación –la obra, argumentan, debía haberse terminado antes del mes de septiembre próximo y aún no ha empezado– y de que, debido a ellos, de haber usado la subvención, los intereses de demora hubieran supuesto un serio problema, al que podían unirse otros, de corte administrativo.

El PSOE, por el contrario, asegura que el PP ha tenido el proyecto parado ocho meses, sin que el alcalde Sanz hubiera impulsado hasta principios de este año la licitación de las obras de rehabilitación. Los socialistas consideran, además, que el consistorio se "ha apropiado" del plan para la casa.

Fue en abril de 2022 cuando el Ayuntamiento, entonces en manos del PSOE pidió la subvención, con cargo a los fondos Next Generation, que canalizaba el Gobierno de España. Según el documento en el que el Ayuntamiento de Sevilla renuncia a la subvención, ante la posibilidad de tener que pagar intereses de demora por el incumplimiento de los plazos, se reintegra voluntariamente el dinero.

"Teniendo en cuenta que el plazo previsto para la ejecución de las obras es de 12 meses y que aún no se ha iniciado la licitación de las mismas, es inviable cumplir con lo requerido, ya que es imposible que las obras puedan estar terminadas y recibidas antes del 30 de septiembre de 2024", asume el Ayuntamiento. En la resolución municipal aparece, además, en efecto, un cronograma con unos plazos que no se han cumplido.

Los socialistas argumentan al respecto lo siguiente: "El proyecto de reforma del edificio fue remitido a la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía en junio de 2022 y hasta finales de febrero de 2023 no obtuvo el dictamen favorable. El proyecto planteaba una reforma integral respetando su tipología de casa patio y con una museografía que tendría tendría como hilo argumental la influencia de la ciudad en la obra del poeta".

"De ese importe, –prosiguen las fuentes socialistas– 270.667 euros de los fondos Next Generation fueron conseguidos, Se aprobaron en noviembre de 2022. Entre finales de febrero de 2023, cuando Patrimonio aprobó el proyecto, y el cambio en la Corporación Municipal de Sevilla por las elecciones, continuaron los trámites administrativos y se prepararon los pliegos para licitar las obras".

"En noviembre de 2023, Sanz llevó a la familia del poeta y a los medios de comunicación a la Casa Cernuda, un edificio apuntalado por seguridad mientras se ejecutan las obras sin que ni el equipo municipal, ni los invitados ni los periodistas ni los reporteros gráficos llevasen siquiera cascos de protección, y se apropió del proyecto diciendo que era suyo", agregan desde el PSOE.

"Varios meses después, en abril de 2024, ha renunciado a la ayuda recibida porque no ha licitado las obras hasta el 9 de febrero de este año. Es decir, se ha pasado ocho meses sin licitar las obras de rehabilitación sobre un proyecto que ya estaba redactado y con el visto bueno de la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico, siendo otro ejemplo más de su incompetencia y la de su equipo a la hora de gestionar. Esos casi 271.000 euros perdidos tendrán ahora que ser asumidos por el Ayuntamiento de Sevilla".

"La política cultural es un desastre. No aporta nada nuevo ni innova", asegura Podemos

Para la portavoz de Podemos-IU en Sevilla, Susana Hornillo, "la política cultural de Sanz es un desastre". "La que está al frente no tiene capacidad. Desde el principio ha habido dimisiones en el ICAS, hubo problemas con la feria del libro, con el Festival de Cine.… Los proyectos son los que ha heredado y los que trata de sacar con problemas hacia delante. No aporta nada nuevo ni innova. La mala gestión impregna todo el área de la cultura en Sevilla, como esa subvención de la Bienal de Flamenco, que se les ha pasado el plazo. O esta subvención para la casa de Cernuda, que es un proyecto que lleva mucho tiempo, que no llevan dos meses. Si te pones a repasar noticias… Les ha cogido a contrapié, pero ya llevan un tiempo en el consistorio".

El Ayuntamiento de Sevilla no respondió a las preguntas de este periódico sobre estas cuestiones, sobre el proyecto y sobre los plazos de las obras. No obstante, sí manifestó al diario ABC que el proyecto iba a ser asumido con cargo a los presupuestos municipales. Las previsiones hechas públicas por el propio Sanz, en ese acto con la familia del poeta, fueron las siguientes: 16 meses de obras y 1,5 millones de euros de presupuesto con IVA.

La licitación de las obras, según consta en la web de la gerencia de urbanismo, arrancó en febrero pasado después de "un complejo proceso que arrancó con la adquisición de la casa por el Ayuntamiento de Sevilla, el posterior vaciado de enseres, la realización de catas arqueológicas para la recogida de datos patológicos, estructurales y constructivos, la elaboración de los proyectos básicos y de ejecución de obras, así como de un plan museográfico y otro museológico para la adaptación del inmueble a su futuro uso museístico".