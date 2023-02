Alex Morgan, futbolista estrella de EEUU, critica a la FIFA por el posible patrocinio de Arabia Saudí en el Mundial femenino

Alex Morgan, estrella del fútbol norteamericana y ganadora de dos Mundiales con su selección, ha hecho pública su oposición ante la posibilidad de que la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) acepte a Visit Saudi, ente turístico de Arabia Saudí, como patrocinador del Mundial de fútbol femenino de 2023, tal y como ha publicado el medio deportivo The Athletic.

"Moralmente no tiene sentido". Arabia Saudí tiene un historial de derechos humanos descrito por Amnistía Internacional como "espantoso". Hasta 2018 las mujeres no podían acceder a los estadios de fútbol. Además, la homosexualidad sigue siendo considerada ilegal. "Creo que es extraño que la FIFA haya buscado tener un patrocinio de Visit Saudi para la Copa Mundial Femenina, cuando yo misma, Alex Morgan, ni siquiera sería aceptada y apoyada en ese país, así que simplemente no lo entiendo", ha afirmado Morgan.

The Athletic publicó el pasado 30 de enero que el Mundial podría ser patrocinado por Visit Saudi, aunque aún no ha sido confirmado por la FIFA. Esta posibilidad fue públicamente rechazada en este mismo medio por las federaciones de Nueva Zelanda y Australia, los países coanfitriones de este torneo, que se celebrará entre el 20 de julio y el 20 de agosto. Ambas federaciones "han escrito conjuntamente a la FIFA para aclarar la situación con urgencia", subraya el escrito, remarcando que han "dado la máxima importancia a la igualdad de género", como indica Efe.

La futbolista declaró que espera que la FIFA haga lo correcto: "Creo que lo que Arabia Saudí puede hacer es esforzarse en su equipo femenino que se formó hace solo un par de años y ni siquiera tiene una clasificación actual dentro del sistema de clasificación de la FIFA debido a los pocos partidos que han jugado. Ese sería mi consejo para ellos. Realmente espero que la FIFA haga lo correcto".



La Federación de Fútbol de Estados Unidos se unió a estas declaraciones, expresando también su oposición ante esta medida: "US Soccer apoya firmemente los derechos humanos y la equidad para todos y cree en el poder de nuestro deporte para tener un impacto positivo. Si bien no podemos controlar cómo otras organizaciones manejan las selecciones de patrocinio para los torneos en los que competimos, podemos expresar nuestras preocupaciones y continuaremos apoyando a nuestros jugadores", explica en su comunicado a The Athletic.