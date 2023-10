Alfonso Pérez asegura que no tiene nada contra las mujeres: "Tengo una madre"

El exfutbolista Alfonso Pérez ha reaccionado este jueves a la decisión del Getafe CF y el Ayuntamiento de la localidad de retirar su nombre del estadio del club tras sus declaraciones machistas. En una entrevista con el diario El Mundo, Pérez señalaba que las jugadoras de la Selección Española de Fútbol "deben tener los pies en el suelo y saber que no se pueden equiparar en ningún sentido con un futbolista hombre".

"Yo tengo una madre, tengo una esposa y tengo a mi hija que además juega al fútbol"

En un vídeo publicado en sus redes sociales, Pérez ha tratado de matizar sus palabras y ha dicho que lo que intentaba explicar era que "el fútbol femenino nunca había estado tan bien como ahora, pero que nunca se podía comparar con el fútbol masculino. Al igual que las modelos tienen mucha mas repercusión mediática que los modelos. Es así y ha sido así toda la vida".

El fútbol masculino "genera muchos más ingresos y tiene mucha más repercusión mediática que cualquier partido o equipo o selección de fútbol femenino. Por desgracia es así. Nunca va a poder compararse", ha añadido.

En esta línea, el exjugador del Real Betis ha mantenido que no ha "dicho ninguna mentira" y ha subrayado que no tiene "nada contra las mujeres": "Yo tengo una madre, tengo una esposa y tengo a mi hija que además juega al fútbol, y ojalá el día de mañana pueda llegar a primera división y ser internacional, pero aún siendo mi hija nunca podrá llegar a compararse con lo que pueda generar o ganar" un jugador masculino.

Del mismo modo, Pérez, lejos de pedir disculpas por sus declaraciones sexistas, ha incidido en que "hay gente a la que le molesta que uno diga la verdad": "Hay una parte de la sociedad que si no está de acuerdo con lo que uno piensa te critica".

Pide recordar lo que "Alfonso ha significado en Getafe"

Pérez también se ha referido específicamente a la decisión del Getafe y del Ayuntamiento de la localidad de retirar su nombre del estadio del club. En concreto, el exjugador ha señalado que le "recordaría" a la alcaldesa del municipio madrileño lo que "Alfonso ha significado" en el municipio. Aunque el exfutbolista no ha jugado nunca en el conjunto azulón, ha señalado que ha "intentado ayudar y aportar" tanto a la ciudad como al equipo de fútbol.

"Cuando el Getafe era un equipo que no es el actual, Alfonso Pérez compró un gimnasio"

"Cuando el Getafe era un equipo que evidentemente no es el actual y cuando no estaba como ahora, Alfonso Pérez compró un gimnasio y Alfonso estuvo durante muchos años con unos abonos muy caros en el palco. Además sin ir, porque no estaba viviendo en Madrid. Simplemente lo hacía para dar una ayuda económica simbólica".

Finalmente, Pérez ha señalado que espera y desea que, "si por algún motivo se tiene que cambiar el nombre al campo, que sea por un tema económico y no por un tema ideológico o de cualquier otro motivo".