Getafe retira el nombre de Alfonso Pérez de su estadio tras sus declaraciones machistas

El estadio del Getafe pasará a llamarse Coliseum después de un acuerdo entre el Ayuntamiento y el club azulón para retirar el nombre de Alfonso Pérez por sus declaraciones machistas.

Así lo han anunciado este miércoles en un comunicado conjunto, donde señalan la necesidad de de "tomar medidas" ante las declaraciones machistas del exfutbolista en las que afirmaba que "no puede ser equiparable para nada el fútbol femenino y el masculino".

El exfutbolista que daba nombre al estadio de la ciudad concedió el pasado lunes una entrevista donde destacaba que "no puede ser equiparable para nada el fútbol femenino y el masculino", declarando que "cada uno tiene que saber dónde está y lo que genera".

En cuanto a las reivindicaciones de las jugadoras por sus derechos, llegó a afirmar que "no se pueden quejar" porque "el fútbol femenino ha evolucionado pero deben tener los pies en el suelo y saber que no se pueden equiparar en ningún sentido con un futbolista hombre".

La respuesta de Getafe

Las críticas al futbolista por sus declaraciones no se hicieron esperar. La misma alcaldesa del municipio, Sara Hernández, se puso en contacto con el club y la afición para tomar medidas y declaró estar decepcionada con Alfonso Pérez, uno de los deportistas más laureados de la ciudad, pero que "traslada unas ideas que no caben en Getafe".

La instalación del campo deportivo pertenece al Ayuntamiento, estando cedido al Getafe C.F por un periodo de cuarenta años. Por este motivo, el Gobierno de Getafe, formado por PSOE y Podemos, consultó al club y a la afición sobre esta medida, que finalmente ha sido apoyada.

¿Un club comprometido con la igualdad de género?

Esta medida llega solo un mes después de que el Getafe C.F fichara al delantero del Manchester United, Mason Greenwood, apartado del equipo tras ser detenido por agredir y violar a su expareja.

Mason Greenwood durante el partido de fútbol de la Premier League inglesa entre Manchester United y Chelsea en Old Trafford, a 29 de abril de 2022. — Europa Press

El caso fue archivado ya que "una combinación de la retirada de testigos clave y el nuevo material que salió a la luz significaba que ya no había una perspectiva realista de condena", según publicó The Guardian. Durante su presentación en Getafe el pasado mes de septiembre, el jugador fue aclamado y vitoreado por la afición del club azulón, situación que confronta con la decisión del Manchester United, quien no quiso contar más con Greenwood.