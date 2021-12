El boicot diplomático de EEUU a los Juegos de Invierno en Pekín suma nuevos países

El boicot diplomático a los Juegos Olímpicos de invierno de Pekín 2022 decretado por Estados Unidos es un gesto político que no tendrá efecto alguno en el desarrollo de la competición, que se celebrará en las mismas condiciones de siempre para los deportistas y sus equipos.

Su única consecuencia inmediata, la ausencia de representantes del gobierno estadounidense en Pekín durante la quincena de los Juegos, quedará aún más diluida por la pandemia. Una ausencia a la que se han ido sumando otros países en las últimas horas.

El boicot ha sido secundado de momento por Nueva Zelanda, Reino Unido, Australia y Alemania. Países que, como EEUU, han decidido no enviar sus comitivas diplomáticas a Pekín como señal de protesta por el historial de China en materia de Derechos Humanos.

"Lo hago por el interés nacional de Australia"

El primer ministro de Australia, Scott Morrison, justificaba su decisión en respuesta a los "abusos contra los derechos humanos" en la provincia china de Xinjiang y "muchos otros problemas que Australia ha planteado constantemente".



"Lo hago por el interés nacional de Australia (...) Es lo correcto", ha esgrimido el primer ministro en declaraciones a los medios. Australia enviará, sin embargo, a sus atletas la cita olímpica que se celebra entre el 4 y el 20 de febrero en la capital china, ya que "como gran nación deportiva, es importante separar los asuntos del deporte y los políticos", ha zanjado Morrison.

"No hay planes de que el presidente alemán viaje a Pekín"

Por su parte, el primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, ha desvelado este miércoles ante la Cámara de los Comunes que ninguna autoridad británica acudirá en representación de Londres a la inminente cita deportiva, lo que "efectivamente" equivale a un boicot diplomático. La medida no afectará en cualquier caso a la participación de periodistas de Reino Unido.

En la misma línea se ha mostrado Frank-Walter Steinmeier, el presidente alemán, quien también ha descartado este miércoles la presencia diplomática alemana en los Juegos. La portavoz de la Presidencia alemana, no obstante, no ha realizado comentarios en este sentido y ha evitado hablar de un boicot diplomático a pesar de la insistencia de algunos políticos alemanes, que así lo requerían.

No obstante, los Juegos contarán con la participación de los atletas de dichos países. "No hay planes de que el presidente alemán viaje a Pekín", ha confirmado la portavoz, que ha matizado que "estos planes no existían ya antes de que Estados Unidos anunciara su decisión".