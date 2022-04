Juan Carlos I, sobre su relación con la Supercopa y Piqué: "Desmiéntelo categóricamente"

Esta mañana, en un programa de Antena 3, el rey emérito Don Juan Carlos se ha puesto en contacto con la presentadora durante la emisión para desmentir tajantemente la última información relativa a un audio del defensa del FC Barcelona en conversación con el presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, que le involucraba indirectamente en el escándalo de la Supercopa.

El jueves 14 de este mes, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) denunció que había sufrido un ataque informático en los cual se sustrajeron documentos, conversaciones y audios privados del presidente, Luis Rubiales, y de su secretario general, Andreu Camps.

Según la versión oficial, la filtración a los medios de esta información privada se obtuvo de manera ilegal "y con claros propósitos delictivos". No obstante, el periodista que recibió la información en primer lugar, afirmó haber recibido a través de terceros, "contratos confidenciales, conversaciones privadas de WhatsApp y abundante documentación del ámbito de la gestión de la RFEF".

Escándalo por la Supercopa de España

La información filtrada que más llamó la atención fue que Luis Rubiales, acordó con el defensa central del FC Barcelona, Gerard Piqué, el cobro de una comisión millonaria por el traslado de la Supercopa de España a Arabia Saudí, según desveló este lunes El Confidencial. A pesar de los numerosos intentos del portavoz de Piqué por desmentir este trato de favor, la información difundida por el citado medio desvela que el presidente de la RFEF presionó a las autoridades de Riad para que abonasen 24 millones de euros al jugador blaugrana, como concepto por la disputa del torneo en Arabia Saudí.

El contrato firmado con el Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (Sela), empresa pública saudí, fue la encargada de garantizar el cobro de 40 millones de euros por cada edición. Por su parte, la empresa de Piqué Kosmos Holding se llevaría 4 millones por cada uno de los 6 ejercicios firmados. Los movimientos de Rubiales y Piqué se iniciaron a finales de 2018, cuando el último propuso convertir el torneo en una final-four de tres partidos con los dos primeros clasificados de la Liga y los dos finalistas de la Copa del Rey.

Fue entonces cuando Rubiales dio el visto bueno y autorizó a Piqué a sondear en secreto el mercado audiovisual en busca de posibles compradores y ya en marzo de 2019, comenzaron la búsqueda de un estadio. Poco después, gracias a los audios filtrados entre ambos, se sabe que el organismo de la RFEF se lucró con 40 millones de euros libres de impuestos, por lo que el salario variable de Rubiales se disparó; mientras que la empresa del culé cobraría a Sela 24 millones en total.

No tardó en llegar la reacción de Piqué ante tal escándalo, pues manifestó que "no es que me esconda, es que me siento orgulloso porque hemos hecho un trabajo espectacular". El traslado a este país se justificó en la promoción del fútbol español en Oriente Medio y para normalizar el papel de la mujer en el fútbol en Arabia Saudí. No obstante, el defensa defendió sus comisiones millonarias y señaló que la cifra de las comisiones recibidas por la gestión eran, incluso, bajas.

La conversación con el rey emérito

En uno de los audios del futbolista filtrados, este le preguntaba a Rubiales si creía que acercándose a Juan Carlos podría facilitar el proceso, pues, según indicaba, " él tiene muy buenas relaciones con la gente de ahí, con los reyes de los saudíes (…). Es fácil entrar para nosotros, pero creo que el Rey aquí nos podría ayudar seguro. El emérito, ¿eh?"

En mitad del programa, el monarca que seguía el programa desde Abu Dabi, se ha puesto en contacto con la presentadora por WhatsApp para decirle que: "Susanna, desmiéntelo categóricamente. Me puso Piqué un WhatsApp para verme, pues venía a Abu Dabi a presentar su Copa David y le dije muy amablemente que no estaría aquí, pero de lo otro nunca", señalaba en el mensaje el rey emérito.

El director del diario que dio la primicia, Nacho Cardero, se puso en contacto con fuentes cercanas a los involucrados para verificar si era o no cierto el intento de contactar con Juan Carlos. No obstante, el entorno le confirmó que el encuentro nunca se produjo. En un momento de la conversación entre lo que podría considerarse dos colegas, le pregunta Piqué a Rubiales: "¿Quién contacta con el Rey, tú o yo? a lo que el presidente respondió: "Hombre, yo soy el presidente de la Federación Española de Fútbol y se me vería mucho el plumero. Quizás tú que eres un deportista, que te conoce más, hazlo tú".