La muerte de Olivia Podmore aviva el debate de la presión en el deporte

La presión de los deportistas de alto rendimiento se ha convertido en bandera estos Juegos Olímpicos de Tokio. Ahora, el mundo del deporte se viste de luto por la pérdida de la ciclista Olivia Podmore de 24 años, que todavía sin confirmar apunta a un suicidio.

Primero, Simone Biles se retiró de varias pruebas para anteponer su salud mental, y después, la tenista Naomi Osaka siguió la estela de su compañera para abandonar la competición. Los deportistas están sometidos a una gran carga de trabajo físico y psicológico que sumado a la presión puede acarrear problemas psicológicos.

"Las sensaciones cuando pierdes, cuando no cumples con las expectativas de la sociedad, son diferentes"

Podmore escribía en instagram unas horas antes de su muerte: "El deporte es una salida increíble para mucha gente. Una lucha muy gratificante. El sentimiento cuando ganas no se puede comparar a cualquier otro, pero las sensaciones cuando pierdes, cuando no eres elegido ni te has clasificado, cuando te lesionas, cuando no cumples con las expectativas de la sociedad, como tener una casa, casarte, tener hijos porque lo has intentado dar todo por tu deporte, esas sensaciones también son diferentes". Este mensaje fue borrado a posteriori.

Las condolencias llegan de todos los países y los deportistas piden una mayor actuación para que nadie más termine con su vida. "Hemos perdido una hermana, una amiga y una luchadora que perdió el deseo de luchar dentro de ella", dijo el excampeón olímpico neozelandés de remo Eric Murray, amigo cercano de la neozelandesa.