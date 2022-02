La barcelonesa Queralt Castellet ganó este jueves la medalla de plata en la prueba de halfpipe de snowboard en los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín. Castellet se ha convertido de esta forma en la quinta medallista de toda la historia de España en unos Juegos de Invierno.

Queralt, nacida hace 32 años en Sabadell, ganó asimismo la primera medalla de plata en una cita invernal para España, que hasta la fecha contaba un oro y tres bronces.

Queral, que disputaba sus quintos Juegos, sumó 90,25 puntos en la segunda ronda –su mejor bajada– y se quedó a 3,25 puntos de la la estadounidense Chloe Kim, de 25, campeona mundial y que este jueves revalidó su título olímpico. La japonesa Sena Tomita (88,25) capturó la medalla de bronce.

Tras ganar la medalla, Castellet declaró en Zhangjiakou, que estaba "emocionada" y "muy feliz". "Estoy emocionada, estoy muy emocionada ha sido un día increíble; he conseguido la medalla. Yuuuhh!!", exclamó Queralt, en declaraciones facilitadas a Efe desde Pekín por la Real Federación Española de Deportes de Invierno (RFEDI).

"Ha sido increíble, he empezado un poco mal y luego me han venido todos los nervios, pero he sido capaz de conseguir la ronda que quería, en la segunda; una ronda por la que he estado trabajando mucho, mucho tiempo. Muchos años. Estoy muy feliz", manifestó Queralt.

"Después de esa primera ronda me han venido todos los nervios, me ha venido toda la presión, me han venido todos los pensamientos de lo importante que es esto para mí y, sin embargo, creo que me ha venido también una fuerza de no sé dónde para sacar esta ronda por la que tanto tiempo llevo trabajando y ha salido y con esto me han dado la segunda plaza", comentó más tarde Castellet.

"Quería esto mucho, llevo muchos años trabajando por esto. Obviamente después de tantos intentos en los Juegos, es fácil llegar a pensar, ¿por qué no? ¿por qué no llega? Y, finalmente, ser capaz de hacerlo hoy… es algo por lo que estoy muy, muy contenta, aún no me lo puedo creer", concluyó la deportista.

La de Castellet es la quinta medalla olímpica de de España en deportes de invierno. Francisco Fernández Ochoa se proclamó campeón olímpico en el eslalon de esquí alpino, en los Juegos de Sapporo1972 (Japón). Su hermana Blanca ganó bronce, asimismo en esa disciplina, veinte años después, en los de Albertville (Francia), mientras que Regino Fernández -en boardercross de snowboard- y Javier Fernández -en patinaje artístico-, sumaron dos nuevos bronces en los pasados Juegos de PyeongChang (Corea del Sur), hace cuatro años.