Gabilondo no quiere un gobierno "de la Plaza de Colón" vinculado a una "emergencia democrática" por la ultraderecha

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, no quiere que haya un gobierno de la "Plaza de Colón" que esté vinculado a "una emergencia democrática" por la ultraderecha y apuesta por un gobierno "progresista y una opción centrada".

Ángel Gabilondo. –Archivo.

En una entrevista con la cadena Ser, Gabilondo ha trasladado que está dispuesto a pactar "con las dos manos" pero siempre evitando extremismos. "No me parece el debate de socialismo o libertad, comunismo o fascismo. Hay que centrarse en resolver los problemas de los ciudadanos. No comparto el terreno de la confrontación y por eso dije con este Iglesias, no. Con este planteamiento así, no", ha insistido el líder socialista.