Silencio y desazón en el PSOE tras las encuestas

En La Moncloa ni en el PSOE ya no dicen que tienen alguna posibilidad de poder gobernar la Comunidad de Madrid. El silencio y la desazón se ha instalado en Palacio y en la sede de la calle de Ferraz. Las encuestas, abrumadoramente, dan una amplia mayoría a PP y Vox, que no sólo no deja ningún resquicio a un posible Gobierno de izquierda, sino que coloca a los socialistas en resultado casi vergonzoso para las perspectivas que tenían. Pierden en número de diputados frente a 2019, pierden en porcentaje y pierden en número de votos. No obstante, esperan que los resultados finales mejoren los sondeos y aún aspiran a que los diputados que obtenga Isabel Díaz Ayuso no superen a los que puedan sumar los votos de los socialistas, Más Madrid y Unidas Podemos.



Informa Manuel Sánchez