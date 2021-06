Garamendi dice que la CEOE no se pronuncia sobre los indultos: "O no me expliqué bien o se me entendió mal"

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, aseguró este lunes que la patronal de los empresarios "no va a entrar" a valorar el tema de los indultos a los condenados por el procés tras la polémica desatada la semana pasada cuando se le atribuyeron declaraciones de aceptación si servían para normalizar la situación en Catalunya. Garamendi afirmó durante su intervención en el XXXVIII Seminario de la APIE: La Economía de la Pandemia, organizado en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), que sus palabras fueron malinterpretadas durante una entrevista y tras varias preguntas sobre el mismo tema. "No me expliqué bien, lo digo de verdad, y si es así, lo siento, o se me entendió mal, pero en ningún caso yo dije, para nada, que estaba apoyando los indultos", sostuvo, convencido de que fue "una frase que se ha sacado de contexto".