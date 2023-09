La Audiencia Nacional rechaza el archivo de la causa sobre la relación del expresidente del BBVA con Villarejo

La Audiencia Nacional ha rechazado el sobreseimiento de la causa que investiga la relación del expresidente de BBVA Francisco González con el excomisario Villarejo, al entender, al igual que el juez instructor, Manuel García Castellón, que no procede el archivo en el presente momento procesal.

En un auto fechado este viernes, la sala de lo penal rechaza el sobreseimiento y da la razón al juez, que el pasado 25 de mayo desestimó la declaración de prescripción que había pedido Francisco González.

El expresidente de BBVA argumentaba que el presunto encargo se remonta a 2004 y 2005, por lo que los hechos estarían prescritos, incluso si se tuviese en cuenta el auto de incoación de la causa, diciembre de 2018, pero García Castellón consideró que "no cabe excluir en este momento procesal la existencia de un delito continuado".

Se trata de las investigaciones, cuya instrucción ha sido prorrogada hasta enero de 2024, sobre el supuesto encargo del banco a Cenyt, empresa vinculada al excomisario José Manuel Villarejo, para averiguar quién estaba detrás del intento de la toma de una participación en BBVA por parte de Sacyr a finales de 2004.

En su auto, la sala de lo penal atiende a lo expuesto en mayo por el juez, que aseguraba que "no cabe excluir en este momento procesal la existencia de un delito continuado".

La dinámica comisiva del grupo Cenyt, señalaba García Castellón, "se basaba, precisamente, en contrataciones periódicas, sucesivas, y en una suerte de fidelización al cliente", con "una pluralidad de encargos que se han desarrollado a lo largo del tiempo".

Se aprecia "una identidad sustancial en su contratación, de donde fluye que no quepa atender a una suerte de desconexión total entre los meritados encargos", añadía el auto.

No existe un acuerdo sobre la fecha que debe tenerse en cuenta como inicio de los hechos investigados, una cuestión "debatida y discutida", por lo que "no ha lugar a declarar la prescripción interesada por el solicitante", añadía.

La Sala se remite también a lo expuesto por el ministerio fiscal, que considera que no estando prescrito el delito continuado de cohecho, "no resultan prescritas ninguna de las infracciones conexas al mismo"; la prescripción de los 10 años "no resultaría de aplicación, pues existe un delito continuado de cohecho que abarcaría hasta las contrataciones del año 2010".

El juez García Castellón investiga la operación "Trampa", novena pieza separada del "caso Villarejo" que se ocupa de los supuestos servicios de espionaje a políticos, empresarios y periodistas que el banco habría encargado al excomisario desde 2004, cuando la constructora Sacyr inició, sin éxito, un movimiento para tratar de tomar el control de la entidad.

A mediados de 2019, el juez acordó la imputación tanto del BBVA como de su expresidente Francisco González en una causa en la que ya figuraban como investigados otros antiguos directivos del banco, como el exdirector de Riesgos del banco Antonio Béjar o el exjefe de seguridad Julio Corrochano.