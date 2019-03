Banco Sabadell dice que irá reduciendo oficinas de manera progresiva y continua

El presidente de Banco Sabadell, Josep Oliu, ha afirmado este miércoles que la entidad irá reduciendo oficinas en los próximos años, "en un proceso continuado dentro del mundo de la evolución tecnológica". Al ser preguntado en la rueda de prensa previa a la junta general de accionistas en Alicante, ha respondido que no puede concretar el calendario porque es algo progresivo y continuo: "Este año probablemente hemos cerrado 100", ha añadido.

Ha dicho que el proceso seguirá "año tras año, sobre todo dentro de las ciudades grandes, donde antes la manera de llegar al cliente en proximidad era estar en cada esquina". Lo ha justificado explicando que "con el tiempo habrá menos necesidad de oficinas, porque muchas de las relaciones bancarias se hagan a través del digital".

Oliu ha añadido que la proximidad significa hoy mantener oficinas para que el cliente "pueda ir a tener una experiencia determinada" y se le atienda físicamente, pero significa cada vez más contacto por teléfono móvil.

El presidente del banco ha explicado este miércoles que presentarán un nuevo plan para su filial británica TSB entre finales del tercer trimestre y principios del cuarto. Oliu ha sostenido que la nueva consejera delegada de TSB, Debbie Crosbie, tiene fijado como "primer mandato" cuando asuma el cargo en mayo hacer un plan de eficiencia y crecimiento para el banco en Reino Unido.

Ha concretado que dentro de ese plan de eficiencia no descartan incluir un plan de "alineamiento" de las oficinas con el nuevo modelo de Banco Sabadell, en el que se detallaría cuántas oficinas podrían resultar afectadas. El presidente del Sabadell no ha desvelado si en el marco de este plan se acometerá un ajuste de plantilla.

Pide un Gobierno estable sin tener que repetir elecciones

Oliu, además, ha pedido que se consiga formar Gobierno y no se deban repetir las elecciones, al ser preguntado por las generales: "Lo que nos gustaría a nosotros, y esto no es hablar de política, es un Gobierno estable". "Casi diría que, aunque no fuera estable, al menos que hubiera un Gobierno y que no hubiera que repetir elecciones", ha señalado.

Sobre la salida de Gran Bretaña de la UE, ha respondido que teme un brexit duro (sin acuerdo con la UE) que provoque de alguna manera una distorsión en las cadenas de valor de las empresas europeas e inglesas". "Si pasara, llevaría a una situación bastante complicadita durante bastantes semanas", ha advertido el presidente de Sabadell.