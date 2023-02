BBVA logra en 2022 un récord histórico de beneficios: 6.420 millones, un 38% más

El BBVA obtuvo un beneficio atribuido de 6.420 millones de euros en 2022, el mayor de su historia y un 38% más que el año anterior, apoyado en los mayores ingresos recurrentes derivados de su actividad comercial, ha informado este miércoles la entidad, que ha destacado que ha logrado unos resultados "muy sólidos" a pesar del entorno de incertidumbre generado por la guerra de Ucrania y su impacto sobre la economía global.



Este resultado incluye algunos gastos no recurrentes como los 201 millones de euros empleados en la compra de oficinas en España a la inmobiliaria española Merlin en junio, los costes netos de su proceso de reestructuración o los 416 millones procedentes de BBVA USA y el resto de sociedades vendidas al fondo de inversión PNC.

En cuanto a los principales márgenes de la cuenta de resultados, el de intereses creció un 30,4%, hasta los 19.153 millones, gracias al crecimiento del crédito a doble dígito en todas las áreas geográficas y a los mayores diferenciales obtenidos de la clientela. Las comisiones netas, por su parte, crecieron un 15,3% interanual, hasta 5.353 millones de euros. La suma de margen de intereses y comisiones netas, que conforman los ingresos recurrentes del negocio bancario, registró una subida del 30,7%, hasta 24.507 millones de euros.

El margen bruto se situó en 24.890 millones tras crecer un 18,2%. Y el margen neto sumó la cifra récord de 14.130 millones tras crecer un 29,2% y tras descontar unos gastos globales de explotación de casi 11.000 millones de euros (+ 15,5%).

México fue, como siempre, la filial que más beneficios aportó al grupo: 4.182 millones de euros, casi un 64% más, principalmente por los mayores ingresos, la mejora de los indicadores de riesgo y del ratio de eficiencia. América del Sur ganó 734 millones de euros, un 54,4 % más, por el buen comportamiento de los ingresos recurrentes, el incremento de la actividad crediticia y los recursos de la clientela y la mejora de la tasa de mora.

El beneficio en España crece un 8,4% hasta los 1.678 millones, el mayor en doce años

En las principales áreas de negocio, España obtuvo un beneficio de 1.678 millones de euros, un 8,4% más y el mayor resultado atribuido de los últimos doce años, debido a "la mayor inversión en los segmentos más rentables", al dinamismo del margen de intereses y a los resultados por operaciones financieras (ROF).

Turquía redujo sus beneficios un 31%, hasta 509 millones de euros, que incluyen el impacto por la aplicación de la contabilidad por hiperinflación durante todo el ejercicio.

El presidente de BBVA, Carlos Torres Vila (i), y el consejero delegado, Onur Genç (d), presentan los resultados del banco correspondientes al ejercicio 2022). — Mariscal / EFE

La tasa de mora se situó en el 3,4% a cierre de ejercicio, frente al 4,1% registrado un año antes, y la tasa de cobertura se incrementó hasta el 81%, frente al 75% de diciembre de 2021. En un entorno económico incierto, el banco aumentó las provisiones contra morosidad casi un 20%, hasta 998 millones de euros en el trimestre.

La entidad cerró el ejercicio con un ROTE del 15,3%, "muy por encima de la media de sus comparables europeos" (7,4%), y un ROE del 14,6%, ambos excluyendo los impactos no recurrentes.

Asimismo, la fortaleza de los resultados se reflejó, según la entidad, en la solidez del ratio de solvencia CET1 fully-loaded del grupo, que se situó a 31 de diciembre en el 12,61%, por encima del rango objetivo que se ha marcado el banco, del 11,5% al 12%.

Aumento del dividendo

Con estos resultado, BBVA dedicará más de 3.000 millones de euros (un 47% del beneficio atribuido reportado) a la remuneración a los accionistas.

Por un lado, propone elevar el dividendo en efectivo del año hasta 43 céntimos de euro brutos por acción (el más alto en 14 años y un 39% más que en 2021). Tras los 12 céntimos por acción pagados en octubre, el banco someterá a la aprobación de la junta de accionistas un dividendo complementario de 31 céntimos por acción, que se abonará previsiblemente en abril.

Además, el banco pondrá en marcha un nuevo plan de recompra de acciones por valor de 422 millones de euros. Esta remuneración es consistente con la política de retribución al accionista del grupo, que contempla repartir anualmente entre el 40% y el 50% del beneficio del ejercicio, con la opción de combinar el pago en efectivo con recompra de acciones.

En la presentación de resultados ante analistas e inversores, el consejero delegado de BBVA, Onur Genç, ha reiterado el compromiso de la entidad con la remuneración al accionista y no ha descartado la posibilidad de que se realicen otros pagos extraordinarios ante el exceso de capital que todavía tiene el banco.

Torres dice que la rentabilidad aún es baja

Por su parte, en la rueda de prensa de presentación de resultados, el presidente de BBVA, Carlos Torres, ha aprovechado para responder a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, quien, a raíz de la publicación de los resultados de la entidad, ha pedido a la banca que congele hipotecas y modere beneficios.

El presidente de BBVA, Carlos Torres Vila, durante la presentación de los resultados de la entidad correspondientes al ejercicio 2022. — Mariscal / EFE

Carlos Torres ha asegurado que los resultados del banco en 2022 (los mayores de su historia) "se pueden malinterpretar": "Hay que diferenciar millones de euros con la rentabilidad, que no alcanza todavía el coste de capital", ha subrayado el presidente del BBVA, antes de señalar que gran parte de los beneficios proceden de otras geografías, no tanto de España, donde no se han registrado resultados así desde 2010.

De su lado, el consejero delegado, Onur Genç, prevé un impacto de 225 millones en 2023 para BBVA por el impuesto temporal a la banca aprobado por el Gobierno.

El presidente de BBVA, Carlos Torres, ha insistido en que este nuevo gravamen es "contraproducente", ya que la banca es un sector "esencial" para la financiación de la economía y la medida "entorpece la actividad" y "tendrá repercusiones negativas". "Una vez llegue la orden ministerial, obviamente haremos los pagos que correspondan y nuestros servicios verán si hay que tomar alguna medida adicional", ha agregado.