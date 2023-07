El Círculo de Empresarios propone volver al contrato temporal, abaratar el despido y subir la edad de jubilación

El Círculo de Empresarios aboga por recuperar la contratación temporal, abaratar la indemnización por despido para los contratos fijos, bajar las cotizaciones sociales a las empresas, elevar la edad de jubilación hasta los 72 años y suprimir los impuestos a la riqueza.

En una Carta abierta a los futuros legisladores y gobernantes, en la que desgrana sus propuestas al próximo Gobierno que salga de las urnas del 23 de julio, Manuel Pérez-Sala, presidente de esta asociación empresarial de corte neoliberal, ha presentado a la prensa sus medidas.

Con carácter general la carta pide "recuperar la capacidad de diálogo y entendimiento (...) y la calidad e independencia de las instituciones", al tiempo que reclama respeto y protección para la figura del empresario, "que asume un mayor compromiso en la generación de riqueza y empleo para el conjunto de la sociedad".

Sin embargo, ahí se acaban las buenas intenciones. La carta rechaza la reforma laboral del Gobierno de coalición porque "ha ralentizado el ritmo de creación de empleo, ha ocultado el desempleo y ha perjudicado la flexibilidad".

El Círculo de Empresarios reclama una nueva reforma "consensuada con los agentes sociales", que recupere el contrato temporal, baje la indemnización por despido a los contratos indefinidos y adopte un modelo similar a la llamada mochila austríaca para crear cuentas de ahorro individual a los trabajadores que se nutran de la actual cotización por desempleo a la Seguridad Social.

La cuantía de esa cuenta podría ser utilizada por el trabajador para desempleo, formación o como complemento de su futura pensión.

El Círculo también rechaza la reforma de pensiones porque no asegura la viabilidad del sistema, "solo retrasa el problema" y no soluciona el aumento del gasto asociado a la prolongación de la esperanza de vida.

Su propuesta pasa por subir la edad de jubilación con un esquema voluntario entre los 68 y 72 años, en donde cada afiliado decida y planifique su retiro, si bien la pensión será mayor cuanto más se retrase la salida del mercado laboral.

Además, defiende que se debe promover el ahorro privado, mediante un adecuado sistema de incentivos fiscales, que no discrimine a los ciudadanos ni a sus preferencias de ahorro.

Pérez-Sala también ha insistido en que el próximo Gobierno debe derogar los impuestos temporales a la banca, a las energéticas y a las grandes fortunas, por considerarlos "mal diseñados" y aplicados de forma focalizada y no generalista.

La asociación empresarial considera que el impuesto a las grandes fortunas es un "impuesto ideológico" que va en contra del ahorro y ahuyenta la inversión, ha asegurado el presidente del Círculo, que reclama asimismo suprimir el impuesto sobre el patrimonio "que perjudica el ahorro y la iniciativa privada" y simplificando el diseño del IVA "reasignando los tipos impositivos teniendo en cuenta la estructura productiva".

La CEOE se desmarca

La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) se ha apresurado a marcar distancias con la propuesta del Círculo de Empresarios, sobre todo en lo referente al aumento de la edad de jubilación.

"Nosotros en los acuerdos que tenemos, en principio, no está en esa edad, pero el Círculo de Empresarios tiene toda la autonomía para hacer los planteamientos que considere", ha señalado el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, en declaraciones a la prensa.

El presidente de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme), Gerardo Cuerva, también ha señalado sobre este tema que desde la organización nunca se ha planteado esa subida de la edad de jubilación. "Por tanto, nos sorprende esa medida", ha reconocido.

Críticas de Yolanda Díaz

También ha reaccionado Yolanda Díaz a las propuestas del Círculo de Empresarios, al que ha calificado como "los amigos" de Alberto Núñez Feijóo. La ministra de Trabajo y candidata de Sumar ha asegurado que las medidas propuestas por el Círculo de Empresarios son el "programa oculto" del PP. En opinión de Díaz, los populares tienen un programa "publicado y otro oculto", el cual es lo que ha pedido este miércoles el Círculo de Empresarios-

Díaz ha sostenido este miércoles que el verdadero programa del PP pasa por el retraso de la edad de jubilación y la eliminación de impuestos a banca y energéticas.

A este respecto, la candidata de Sumar a la Presidencia del Gobierno ha recalcado que con Sumar en el gobierno un albañil, una limpiadora, una camarera o personas que sufran en este país no va a trabajar más allá de los 65 años. "Si quieren hacerlo, que trabajen ellos hasta los 70 años, pero nosotros no", ha sentenciado Díaz, al tiempo que ha recordado que en los últimos días Feijóo ha dicho que no va a derogar la reforma laboral pero que va a hacer ajustes y estos los ha cantado el Círculo de Empresarios.

Para Díaz esos ajustes se llaman "temporalidad" porque no les gusta que España tenga a la gente con trabajos estables y con derechos en los puestos de trabajo, razón por la que ha pedido que el 23 de julio la gente se movilice a "favor de la vida y del trabajo decente para decirle a esa gente que el progreso va a seguir gobernando".

En este marco, Díaz ha señalado que es "bastante grave" que el PP se presente a las elecciones diciendo a los españoles que quieren subir la factura de la luz, algo que contempla su programa electoral, como también la eliminación del mecanismo ibérico. "Lo que nos está diciendo el líder del PP no es una estupidez ni un desliz, sino que es algo claro y eso es para quien quiere gobernar, ya es posible pueda hacer ministro de Economía al señor Sánchez Galán, que dirige Iberdrola por ejemplo. De esto va esta campaña electoral", ha remarcado Díaz.