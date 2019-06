Correos: Mejor y más sencillo, también su logo

Correos nació en 1716 con una clara vocación de servicio público. La empresa empezó entonces con doce trabajadores y en la actualidad realiza once millones de envíos cada día a hogares, empresas e instituciones. Tres siglos después de ver la luz de manera tan humilde, Correos es el mejor proveedor de comunicaciones físicas, digitales y de paquetería de España, gracias a una continua transformación y adaptación al mercado a lo largo de todos estos años.



La entidad cuenta actualmente con 51.000 profesionales, de los cuales el 52% son mujeres y el 48% hombres, que prestan servicio cada día en cerca de 8.700 puntos de acceso con más de 1.700 unidades de reparto. El equipo humano de Correos y su flota de casi 14.000 vehículos son un referente en operadores de paquetería a nivel nacional y en breve, la creación de Correos Express Portugal, permitirá a Correos ser líder del sector de la paquetería del comercio online en toda la Península Ibérica.



La compañía ofrece ahora mucho más que el mejor servicio de comunicaciones y paquetería. Proyectos como CityPaq, Correos Market o el registro electrónico, unidos a la apuesta por la sostenibilidad y el know how, hacen que Correos se sea una de las principales empresas de España, tanto por capilaridad como por capital humano.

Nuevos tiempos, nuevo logo

Correos ha querido reflejar su constante transformación y adaptación rejuveneciendo y haciendo más sencilla su imagen corporativa. Una nueva imagen no solo más sencilla, también más digital y abierta, pero con la misma transparencia de siempre.



Porque en tan sólo cuatro años, la compañía ha logrado transformarse por completo, y pasar de ser postal a convertirse en una empresa de paquetería adaptada a las necesidades que el mundo digital y el e-commerce requieren, y con una clara vocación de internacionalización.



La entidad ha apostado por un lenguaje visual más sencillo e internacional, y todo ello trae consigo una importante reducción en cuanto a la producción de elementos innecesarios, con una filosofía en línea con la tendencia del mundo actual de quedarnos con lo estrictamente necesario. Menos tinta, embalajes más sostenibles…



Por eso, aunque el logotipo de Correos ha sido modificado en numerosas ocasiones a lo largo de su historia, ahora se ha hecho una última variación que ha simplificado su imagen para que sea más limpia y directa, manteniendo su color corporativo, pero con una señalética modernizada, con la cornamusa como único isotipo.

Histórico de logos de Correos

La imagen es también más sostenible, como parte de la apuesta de Correos por el medio ambiente como uno de los pilares de su estrategia. La nueva imagen corporativa es más práctica, porque por primera vez el logotipo puede reducirse a cualquier tamaño y ser optimizable gracias a sus nuevas características.



En definitiva, un nuevo logo con formas aligeradas, que aporta oxígeno entre sus líneas y crea una figura de PIXEL perfecto. Una nueva evolución de la cornamusa fiel a sus orígenes, pero lista para los nuevos tiempos que están por venir en el Grupo Correos, perteneciente a la SEPI, que está integrado por la matriz Correos y las filiales Correos Express (especializada en entrega de paquetería urgente), Nexea (que ofrece servicios personalizados de gestión documental) y Correos Telecom (que gestiona la red de telecomunicaciones).



L. M. G.