Díaz reformará el despido para que "no sea rentable" y su coste repare "adecuadamente" el daño

Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, tiene un plan: reformar el despido en España para cumplir con la doctrina europea y que "no sea rentable" para las empresas. También quiere que la indemnización, en caso de despido injustificado, repare "adecuadamente" el daño causado al trabajador, para lo que se tendrían en cuenta sus circunstancias personales del empleado.

Durante su comparecencia en la Comisión de Trabajo del Senado para informar de las líneas fundamentales que va a desarrollar en esta legislatura el Ministerio de Trabajo, Díaz ha declarado que la regulación española del despido debe adaptarse a las exigencias de la Carta Social Europea y a la doctrina de la Comité Europeo de Derechos Sociales.

La vicepresidenta sí ha querido dejar claro que este debate no va sobre si la indemnización del despido improcedente debe ser de 45 ó de 33 días por año trabajado, sino de que el diseño del despido en España no cumple con la legislación europea. "Uno de los problemas que tiene la legislación española es que el despido no tiene carácter disuasorio ni resarcidor, entre otras cosas porque el hecho de tener una indemnización prefijada de antemano no es acorde al Derecho. No es un problema de 33, de 40 o de 45 días, es que el sentido de la lógica indemnizatoria que dice Europa es otro", ha precisado Yolanda Díaz.

Díaz quiere reforzar las causas del despido objetivo, el que permite despedir a las empresas por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción con 20 días de salario por año trabajado. "Es necesario que reforcemos las causas de despido. Se puede despedir sencillamente si una empresa no alcanza los niveles de beneficios que había previsto, no es que tenga pérdidas, sino lo que había previsto. Bueno, pues alguna cosa tendremos que cambiar", ha indicado Yolanda Díaz.

"Se tiene que introducir un mecanismo que tiene que ver con la reparación atendiendo a factores personales", ha reflexionado la vicepresidenta del Gobierno.

Y ha sido contundente: "Vamos a cambiar el despido para que se reparen los daños causados a la persona y que sea verdaderamente disuasoria; que el despido no sea rentable", ha señalado Díaz sin detallar mucho más.

La normativa laboral actual permite efectuar un despido por causas económicas cuando de los resultados de la empresa se desprenda una situación económica negativa, en casos tales como la existencia de pérdidas actuales o previstas, o la disminución persistente de su nivel de ingresos ordinarios o ventas.

Además, Díaz quiere hacer que el coste del despido sea "verdaderamente disuasorio". "Tenemos que disuadir a las empresas de cometer despidos que son injustificados. Si una resolución judicial dice que el despido es injustificado, que vulneró la ley, no lo podemos permitir. Y algo fundamental, que un despido no sea rentable", ha remarcado.

En este sentido, ha denunciado que "hay grandes empresas" que, en sus planes económicos y contabilidad, tasan lo que les va a costar despedir trabajadores.

Díaz ha reiterado además que, gracias a la reforma laboral, las empresas no tienen razones para despedir injustificadamente, pues introduce mecanismos, como los ERTE, que permiten acompañar a las empresas ante coyunturas económicas difíciles para que el despido sea el último recurso.

La ministra ha aprovechado también para recordar que el Ministerio de Trabajo ha llegado a un acuerdo con el Cermi para eliminar el despido automático de las personas declaradas en situación de incapacidad permanente.

Durante su comparecencia, la vicepresidenta ha remarcado que el Gobierno va a abordar la parte asistencial del sistema de protección a las personas desempleadas, con la reforma del subsidio de desempleo que ya defendió hace unos meses ante las Cortes y que decayó con el voto en contra de PP, Vox y Podemos.

Díaz ha asegurado que, con esta reforma se va a mejorar la cuantía del subsidio y se eliminará, como "pedían muchos grupos", el mes de espera, que no tenía ninguna razón de ser. Además, permitirá la compatibilidad del trabajo con la percepción del subsidio.

La vicepresidenta ha asegurado también que el Gobierno va a seguir trabajando en algo "que es muy viejo en Europa y muy nuevo en España": la democratización de las empresas a través de la participación de los trabajadores en la toma de decisiones.

Por último, Díaz también se ha referido a la importancia de la reducción de jornada, una medida en el que avanza la negociación y que, ha reiterado, confía sacar con acuerdo. "Un acuerdo siempre es mejor que una imposición de parte", ha defendido.