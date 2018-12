Cómo elegir una buena agencia de marketing digital para impulsar un negocio online

Contratar una agencia que estudie, analice, planifique y cree las herramientas antes de comenzar una campaña, es sinónimo de que se está optando por un trabajo con profesionales que realmente se preocupan por la imagen y el posicionamiento web de la empresa.



El sector digital está colmado de una gran cantidad de agencias que ofrecen el servicio de marketing digital, aunque no todas cuentan con las herramientas y el personal altamente cualificado para ayudar a promover el negocio online.

Consejos para escoger la mejor agencia

Muchos usuarios se dejan seducir por invitaciones como ¿quieres un aliado para tu empresa?. No obstante, para que el negocio alcance el éxito y logre todos los objetivos es necesario contar con expertos en SEO, social media, publicidad online y muchos otros servicios como los que ofrece la agencia NeoAttack. A continuación se explican los aspectos a tener en cuenta al contratar una agencia especializada en marketing digital:



- Página web profesional: La agencia debe contar con una página web optimizada. En caso contrario demostrará que no conoce la función fundamental de incluir en la estrategia de marketing la presencia online del negocio. Antes de contratar a la agencia, debe confirmarse que el sitio web sea totalmente responsivo, posea un diseño atractivo y limpio, al igual que la velocidad de carga no supere los dos segundos.



- Experiencia: Es importante comprobar a través de la página web o las cuentas de las redes sociales la experiencia. Las buenas agencias proporcionan a los futuros clientes toda la información que requieran para ganarse la confianza, por lo que debe prestarse mucha atención a la formación continua que le proveen al equipo de trabajo. Se aconseja observar con detenimiento las fechas de los cursos o los talleres que realicen. También es muy importante estar atentos a la cartera de clientes y los ejemplos de los trabajos anteriores realizados. Estas recomendaciones ayudarán a obtener la seguridad que se requiere para contratar la mejor agencia especializada en marketing digital.



- Referencias: Después de conocer a los clientes, es recomendable que el usuario interactúe con ellos para conocer la forma y la calidad de respuesta. Otra manera es conseguir referencias directas de estos clientes a través de una llamada telefónica y preguntar los detalles de la experiencia con la agencia que gestiona la presencia online del negocio. Con estas opciones se obtendrán respuestas objetivas, que ayudarán a elegir la mejor agencia de marketing.



- Presupuesto: Antes de contratar a los especialistas de marketing debe tenerse muy claro el presupuesto que se desea invertir para crear todas las herramientas necesarias para el posicionamiento de la empresa. Si se quiere contratar a una agencia que provea buenas ganancias, el presupuesto debe adecuarse a estas exigencias. También tiene que pensarse que lo barato sale caro, aunque una buena agencia de marketing digital se adecúa con facilidad a la cantidad de dinero que se disponga.



- Propuestas: Este es uno de los aspectos más fundamentales para tomar la decisión, ya que se tendrá que contactar directamente a la agencia para explicarle las inquietudes y realizarle algunas preguntas. El usuario deberá conocer los servicios que incluye y dejarse guiar por las estrategias que deben implementarse. El tiempo que se requerirá para obtener resultados positivos, así como conocer las mejores redes sociales para el negocio. También podrá solicitarse bocetos de propuestas para conocer la mayor información posible.



Funciones de una agencia de marketing digital

Cualquier agencia de posicionamiento SEO y de marketing digital que trabaje con todo tipo de clientes como la de Jesus Madurga debe cumplir con las siguientes funciones:



- Herramientas tecnológicas: Una buena agencia de marketing digital debe contar con un equipo de desarrolladores capaces de crear soluciones tecnológicas, que formen parte del host del cliente y para generar acciones claves como el mantenimiento y la elaboración de landing pages, websites, apps o microsites.



- Análisis SEO y auditorías: Esta es una función diferenciadora y clave a emplearse en cualquier estrategia de marketing digital. Este tipo de auditoría SEO se encarga de examinar la eficiencia de la estrategia, al igual que compararla con la de los principales competidores del mercado.



- E-mail marketing: La conceptualización, el desarrollo y el diseño del email es otra de las herramientas utilizadas en el marketing. Este tipo de estrategia se elabora a través de la segmentación de las diferentes audiencias y clientes.



- Contenido: La agencia debe encargarse de la creación de contenidos del productos o de los servicios del negocio, mediante la elaboración de textos adecuados para blogs, al igual que vídeos, infografías y demás elementos informativos que capten la atención de los clientes.



- Redes Sociales: Las redes sociales han ganado gran popularidad con el paso de los años, por lo que la agencia debe publicar a diario contenidos de interés de la marca en estos espacios virtuales. Es recomendable que se utilicen diferentes recursos de planificación, así como ideas tácticas en los diferentes social media.