Viajar, un placer al alcance de todos

Elige oportunamente tu medio de transporte adecuado

Los viajes en avión se han popularizado de una forma increíble en las dos últimas décadas. Lo que antes estaba reservado a unos pocos privilegiados, ahora sin duda se lo puede permitir casi cualquiera. No es poco habitual encontrar ofertas verdaderamente sorprendentes.



Seguro que conoces familiares o amigos, o incluso tú mismo has viajado alguna vez por poco más de lo que cuesta una cena sencilla en un restaurante de comida rápida. La llegada de las aerolíneas low cost supuso una auténtica revolución en Europa.



Desde entonces, hemos tenido la oportunidad de conocer países vecinos, pero no solamente eso. También estos vuelos de bajo coste nos han permitido enlazar con otros de medio o largo recorrido que nos han llevado más allá. En otras palabras, han abierto una puerta al mundo.



Es cierto que sus servicios son muy básicos, es más, su negocio consiste en cobrar absolutamente por cualquier extra, incluso algunas aerolíneas de este estilo han comenzado a eliminar la gratuidad del equipaje de mano.



Es posible que un billete baratísimo acabe convirtiéndose en una suma significativa de dinero si quieres llevar contigo maletas, elegir tu asiento o hacer check-in con antelación. Es más que probable que acabes pagando sumas desorbitadas por el simple hecho de no imprimir la tarjeta de embarque.



Cualquier detalle es tenido en cuenta: las medidas y peso de los bultos es otro factor más que, como no controles con exactitud, te va a suponer otro asalto a la cartera. Hay que ser realmente cuidadoso para no acabar pagando bien caros esos billetes que en principio eran tan baratitos.



Por eso, la próxima vez que pienses en el avión como tu medio preferente de transporte, ten en cuenta que estas situaciones son incómodas y molestas para cualquier viajero. No hablemos ya de las dificultades para cambiar fechas u horas de los vuelos o titularidad del pasaje.



En ocasiones estos inconvenientes te valdrán la pena, pero ¿de verdad que siempre compensa? La respuesta es clara: no, siempre no. Desde aquí queremos hacer que te replantees un poco la idoneidad del medio de transporte que sueles elegir por defecto.



Además, los aeropuertos normalmente siempre se encuentran situados a las afueras de las grandes ciudades y hay que añadir el tiempo de traslado hasta el centro o tu destino final a las horas totales del viaje. Cosa que no sucede con otras alternativas interesantes, como, por ejemplo, el tren.



Los billetes de tren eliminan la gran mayoría de las desventajas que de las que hemos hablado hasta ahora. Para conseguir billetes de tren a buen precio solamente tienes que dar con el buscador oportuno. Si eliges bien, además podrás encontrar las mejores ofertas y promociones en billetes de tren. Por si fuera poco, descargándote una sencilla aplicación todo será más fácil desde el móvil.

Todas las épocas del año son buenas para hacer una escapada

Las cuatro estaciones tienen su encanto particular. Cuando vas a viajar en temporada alta ya sabes que tienes que reservar tu viaje con toda la antelación posible. No hablamos solamente del transporte, sino también del alojamiento e incluso de las actividades turísticas.



Los dos meses fuertes de verano, en especial agosto, Navidades, Semana Santa y puentes son momentos especialmente complicados para conseguir todo lo que quieres y además hacerlo de manera económica. Pero no es imposible.



El truco está siempre en ser previsor y no dejar tus reservas para el mes siguiente o para más adelante cuando ya falte menos tiempo. Esto es un error de principiante, no lo cometas si de verdad quieres obtener buenos precios en tus hoteles, excursiones o trenes.



Los billetes de AVE están muy solicitados todo el año. Especialmente, los fines de semana y en vacaciones, los billetes AVE pueden subir sus tarifas. Es por eso que como ya te comentábamos, tener un buen buscador es esencial. Cuando comparas billetes de AVE no solo es importante la tarifa, sino también las otras prestaciones que te ofrece el servicio, como la atención al cliente.



Por último, ten en cuenta tu destino. Las estaciones de trenes suelen encontrarse en buenas y muy céntricas ubicaciones dentro de las ciudades. Piensa que esto es importante cuando quieres evitar las prisas y, sobre todo, ¡los indeseables madrugones!



Con todos estos consejos estamos seguros de que ya te han entrado ganas de empezar a pensar dónde vas a aprovechar tus próximos días libres. No te cortes y viaja todo lo que puedas, los recuerdos y las experiencias son imborrables y lo mejor, ¡son para siempre!