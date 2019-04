No importa quedar primero, importa ganar en ‘fair play’

En esta liga (de fútbol, claro, pero no solo) los 30 equipos se reparten hasta la final en dos grupos: uno se llama Compañerismo; el otro Deportividad. El primer fin de semana de este mes comenzó a celebrarse la segunda fase; más concretamente, en la ciudad deportiva del Rayo Vallecano (Madrid), en la que participaron 14 equipos. Los 16 restantes están emplazados el fin de semana próximo para hacer lo propio en las instalaciones del Atlético de Madrid en Los Ángeles de San Rafael (Segovia).

Estamos hablando de fútbol, sí, pero más concretamente de LaLiga Genuine Santander, un proyecto pionero en el mundo que combina la práctica del deporte rey con la formación en valores y la inclusión de las personas con discapacidad intelectual. El objetivo es la normalización de la práctica del fútbol en el colectivo DI (discapacitados intelectuales), conseguir el compromiso del fútbol profesional con este proyecto integrador y socialmente responsable y conseguir que todos los clubes de LaLiga cuenten con su equipo Genuine.



El proyecto, que en realidad es una idea de dos jugadores del Nastic Genuine de Tarragona (Rubén Almazán y Álvaro Cano), se estrenó en la temporada 2017-18 con sólo 18 equipos. La competición puramente deportiva la ganó el RCD Espanyol, mientras que el Athletic Club Fundazioa se alzó con el liderato del juego limpio. A día de hoy son, respectivamente, segundo del Grupo Compañerismo y 10º del Grupo Deportividad; pero qué importa.



Para la nueva temporada, la 2018-2019, se sumaron los equipos del Sevilla, Leganés, Zaragoza, Málaga, Sporting, Alavés, Oviedo, Valladolid, Albacete, Eibar, Lugo y Almería.



En Madrid se dieron cita 256 jugadores y 80 técnicos (en total, son 600 las personas que saltan al campo en la presente edición). La asistencia de público fue relevante y al evento acudieron, también, más de un centenar de voluntarios de LaLiga y de Banco Santander, que es el title sponsor de este proyecto deportivo inclusivo y al que acompañan otros patrocinadores como El Corte Inglés, Danone, Telepizza, Allianz, Agrupo, Panini o Nike.

Presentación de la exposición Tu Media Cara Genuine, del artista Antonio Guerra, en la sede de Santander España

Tampoco faltó el ex seleccionador nacional Vicente del Bosque, padre de una persona con discapacidad intelectual y que un par de días antes había sido designado primer embajador de esta liga. El anuncio de este nombramiento se produjo en la presentación de la exposición Tu Media Cara Genuine, del artista Antonio Guerra, en la sede de Santander España (ver imagen). Precisamente, Santander España concede 30 becas, de la que se podrá beneficiar un jugador por equipo, y su consejero delegado, Rami Aboukhair, resume muy bien el espíritu de esta iniciativa: "Con ellos ves esa pureza y esa valentía. Cuando a comienzos de temporada pregunté a los jugadores quién iba a ganar el torneo, me decían que lo importante no es quién gana sino quién es el que se lleva el trofeo al fair play. Ya me gustaría que eso lo llegáramos a decir en cualquier ámbito de la vida".



La primera fase de esta competición comenzó el pasado mes de noviembre, con los 30 equipos en Tarragona, de donde son los dos padres de la idea que convencieron al presidente de LaLiga, Javier Tebas. La segunda fase se repartió entre Córdoba y A Coruña, en los meses de enero y febrero. Valencia reunirá de nuevo a los 600 jugadores en la fase final, que tendrá lugar en junio.