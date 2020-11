El número dos de BBVA dice que hay prisa en la fusión con el Sabadell

El BBVA habló el miércoles con cautela sobre las negociaciones de fusión con Banco Sabadell, un rival de menor tamaño, al señalar su consejero delegado que analizaría cuidadosamente la operación antes de decidir su viabilidad. "Estamos comenzando el proceso, no haremos el trato a menos que haya una clara oportunidad de creación de valor para nuestros accionistas. No estamos obligados a hacer nada", dijo el número dos del banco azul, el turco Onur Genç, quien avisó que la fusión aún no es un hecho consumado.

"No tenemos prisa, no necesitamos apresurarnos. Tenemos que analizar la operación de una manera adecuada, con números, fundamentos claros, comparándola con otras alternativas", dijo Genç.

En unas jornadas organizadas por ABC y Deloitte, Genç dijo que la eventual compra de Sabadell entraría en competencia directa con la intención potencial de BBVA de lanzar un ambicioso programa de recompra de acciones. "Existen múltiples opciones, y una (..) recompra importante destaca como una clara oportunidad, y lo de Sabadell competirá con estas opciones", dijo Genc.

El consejero delegado del BBVA subrayó que la posible fusión con el Sabadell solo se llevará a cabo si se constata que la operación realmente crea valor para los accionistas. El número dos del banco señaló que la entidad no está "obligada" a llevar a cabo ninguna compra en España ya que su cuota de mercado es del 15%, pero eso no quita que analice las oportunidades que se presentan, como la del Banco Sabadell.

Genc destacó que el BBVA tendría músculo para llevar a cabo la compra del Sabadell e incluso otras oportunidades que surjan, tras el acuerdo alcanzado este mismo lunes para vender su filial en Estados Unidos, lo que hará que el banco se convierta en la entidad mejor capitalizada de las que supervisa el BCE.

Antes, y en las mismas jornadas, el consejero delegado del Banco Sabadell, Jaime Guardiola, dijo que la entidad esperaba tomar una decisión sobre la propuesta de fusión en cuestión de semanas. "Estamos en el inicio de las conversaciones, no hay decisiones tomadas, hemos abierto la due diligence y en las próximas semanas sabremos cuál es el resultado", dijo Guardiola.

Las acciones de BBVA acabaron este miércoles con una subida del 0,4%, acumulando desde el pasado viernes una subida del 10,6%. Las del Sabadell, sin embargo, han perdido un 1,63%.

Sabadell comenzó a subir con fuerza en bolsa el lunes por especulaciones de fusión después de que BBVA anunciase la venta de su filial estadounidense por 11.600 millones de dólares. Desde el cierre del viernes al cierre del miércoles, el banco presidido por Josep Oliu se ha revalorizado casi un 31%.