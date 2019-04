Este lunes podría volver a subir la factura de la luz. El motivo es que con la llegada del mes de abril se pone fin a los seis meses durante los que el Gobierno ha suspendido el 7% del impuesto a la generación eléctrica, aprobado por el PP en 2012. Se trata de una medida que se impuso en octubre para abaratar el coste de la luz que, tras el verano pasado, experimentó una gran subida, pero que, ahora, no se prorroga, por lo que el precio previsiblemente volverá a aumentar.



Según explicó la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, la aprobación de esta medida suponía un impacto de entre el 4 y el 7% menos. Pero ahora que los seis meses han pasado, y que el PSOE no ha contado con el "respaldo parlamentario al no aprobarse los Presupuestos", el Gobierno no amplía esta prórroga por decreto para no ser acusado de "electoralista". Lo que implica que los ciudadanos tendrán que volver a pagar este impuesto.

Se trata de una medida que se impuso en octubre para abaratar el coste de la luz que, ahora, no se prorroga, por lo que el precio volverá a aumentar

La ministra subrayó que el Gobierno ha hecho "todo lo posible" para que no haya una subida de la luz, pero defendió que, en plena campaña electoral, no se puede abordar una reforma fiscal "de este calado, y no parece que sea convincente ampliar una suspensión del impuesto".

La ministra para la Transición Ecológica indicó que su objetivo hubiera sido haber podido "llegar a tiempo" de abordar una reforma fiscal de la energía, ya que "forma parte de la convicción y el programa" del Gobierno, al ser algo "determinante". Ribera mostró su deseo de poder repetir en el cargo en el caso de volver a formar Gobierno Pedro Sánchez tras las elecciones del próximo 28 de abril, señaló que se han quedado por desarrollar "tres o cuatro reformas de gran calado", entre las que figura, además de la fiscal, la revisión del mercado eléctrico en general.

En España, las cifras de pobreza energética siguen siendo uno de los principales problemas sociales y económicos del país. Tanto, que en España el 15% de la población (6,8 millones de personas) se ve incapaz de mantener sus casas en temperaturas adecuadas, según el último estudio de la Asociación de Ciencias Medioambientales, publicado en febrero.

El recibo de la luz del usuario medio subió un 4,2% en marzo con respecto al mismo mes del año pasado

El recibo de la luz del usuario medio subió un 4,2% en marzo con respecto al mismo mes del año pasado, según ha informado FACUA-Consumidores en Acción. Se situó en 72,39 euros, casi tres euros por encima de los 69,46 de marzo de 2018. En este sentido, la asociación recuerda que el regreso del impuesto a la generación que implantó el Gobierno de Rajoy y que el Ejecutivo socialista ha suspendido durante seis meses influirá de forma alcista en la evolución de las facturas.

FACUA critica que las tarifas eléctricas siguen infladas ante la negativa del Gobierno de Pedro Sánchez a intervenir el sector para regular los precios y acabar con la especulación. La asociación advierte de que al igual que en las anteriores legislaturas, en la que finaliza ahora no se han producido cambios de calado en la regulación energética, pese a que una vez más el Ejecutivo de turno prometió una "reforma estructural" del sector que nunca llegó.

El precio medio del kilovatio hora (kWh) de electricidad con las tarifas semirreguladas (PVPC) ha sido este mes de marzo de 14,54 céntimos (11,43 más el 27,19% de impuestos indirectos), un 5,8% por encima de los 13,73 céntimos (10,80 más ii) de marzo del año pasado.