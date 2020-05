Al presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, aún no se le ha pasado el enfado e insiste allí donde le preguntan en las graves consecuencias que supondría derogar íntegramente la reforma laboral, tal y como han pactado PSOE, Podemos y Bildu. "No son conscientes de lo que están hablando, porque en muchos casos algunos no han visto una empresa en su vida", dijo este viernes Garamendi en una entrevista en la cadena Cope.

En esa entrevista, el presidente de la CEOE también advirtió que "ante la incertidumbre generada en el mundo empresarial" ese acuerdo entre el Gobierno y Bildu puede provocar una oleada de despidos y que muchos expedientes de regulación temporal de empleo (ERTEs) se conviertan en EREs definitivos. En un tono un tanto apocalíptico, Garamendi también advirtió de que la crisis económica que se avecina "es brutal" y que después de la pandemia del coronavirus "puede llegar otra pandemia muy gorda, la del hambre".

Los empresarios no entienden por qué se tiene que hablar ahora de la derogación íntegra de la reforma laboral. "Desde el punto de vista del estado de alarma, no era en absoluto necesario firmar este acuerdo y desde el plano económico es una irresponsabilidad total, porque pone en peligro miles de empleos y la confianza en el país y en las empresas españolas", afirmó Garamendi este viernes.

Sobre los argumentos de que la derogación de la reforma laboral estaba en el programa de Gobierno, Garmendi cree que "no es el momento de decir esto".

Al menos desde la CEOE valoran positivamente el papel que ha desempeñado la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, –"una cabeza sensata en el Gobierno", según Garamendi– por afirmar que este debate ahora mismo es absurdo, pero sobre todo, por ser quien frenó el acuerdo y obligó al PSOE a emitir "una nota aclaratoria" ese misma noche.

También ha habido quejas por parte de los sindicatos, que tampoco fueron avisados con antelación y que ya han exigido al Gobierno que la negociación sobre la reforma laboral vuelva al diálogo social, un ámbito en el que ya habían comenzado las conversaciones para modificar los aspectos más lesivos de la norma del PP de 2012, que quedaron en el aire por la irrupción del coronavirus.



Ante este descontento generalizado, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha dado pasos para rebajar la tensión con los agentes sociales: el Gobierno "garantiza" que cualquier modificación de la reforma laboral se hará de manera dialogada. Es más, TVE informa, citando fuentes de Moncloa, de que el presidente Sánchez ha telefoneado a Garamendi para intentar "reconducir la situación".

Rertomar el diálogo social

Lo que está en juego es el diálogo social, ahora mismo suspendido. El presidente de la CEOE dice que no ha sido él quien lo ha roto y descarga toda la responsabilidad sobre el Gobierno por pactar con EH Bildu sin encomendarse a nadie. "Nosotros queremos sentarnos en la mesa para hablar de las cosas del comer, pero no si el de enfrente tiene las cartas marcadas. Unos te dicen de forma cristalina que esto es una reforma total, otros lo contrario y eso crea incertidumbre en el mundo empresarial", insiste Garamendi, que de momento no parece muy dispuesto a volver al diálogo

Por su parte, los sindicatos UGT y CCOO llevan dos días haciendo llamamientos al diálogo. Aunque molestos con el Gobierno por no informarles de nada, Pepe Álvarez, secretario general de UGT, y Unai Sordo, secretario general de CCOO, creen que este asunto no es más que una tormenta en un vaso de agua y que no hay que exagerar las reacciones. Están convencidos de que más pronto que tarde las aguas volverán a su cauce.

"Sería bueno huir de voluntarismos y retomar la agenda para la derogación de la reforma laboral que fue interrumpida por la crisis sanitaria, contando con el marco de diálogo social y sabiendo que se requiere una mayoría parlamentaria para hacerlo", afirmó el miércoles Unai Sordo.

Para los sindicatos y parte del Gobierno, el objetivo principal, pese a toda esta polémica, sigue siendo derogar los aspectos más lesivos para los trabajadores de la reforma laboral impulsada en 2012 por la entonces ministra de Empleo, Fátima Báñez, quien por cierto tras su paso por la política fichó por la CEOE.

A finales de enero, la actual ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, planteó el inicio de la negociación para la derogación de la reforma laboral de 2012 en dos fases: una primera para abordar las cuestiones más urgentes, como devolver la prioridad al convenio sectorial y recuperar la ultraactividad, y una segunda para los aspectos más complejos, como la contratación o la causalidad del despido. Pero el coronavirus lo ha paralizado todo, pero al haber un calendario y una hoja de ruta sorprenden tanto las prisas que se desprenden del acuerdo con Bildu.

En cuanto a los tiempos para dicha derogación, los sindicatos reclaman serenidad y paciencia: están dispuestos a esperar a que pase la pandemia del coronavirus. Lo de los empresarios ya es harina de otro costal: creen que ahora no es el momento, ni ahora ni nunca, pero mucho menos ahora: "Muchas empresas tenían también en sus programas dar dividendos y no lo van a hacer por las circunstancias", dijo Garamendi en la Cope. El jefe de la patronal dejo otro mensaje final que muestra muy a las claras su enfado: "Sorprender, sorprender no me ha sorprendido mucho, porque estamos oyendo cosas que nos dejan perplejos, pero es que ésta es muy grave", ha subrayado.