Santander, el mejor banco del mundo para trabajar

Seguridad laboral, buena retribución o beneficios sociales, como la formación o la flexibilidad, son de gran importancia para los empleados de una empresa. Pero ¿son suficientes a la hora de retener el mejor talento? ¿Qué otros aspectos valoran los trabajadores? Según un estudio de la consultora de recursos humanos Randstad, los empleados buscan compromiso, lo que tiene mucho que ver con el sentimiento de pertenencia y un ambiente de trabajo saludable y positivo; responsabilidad, identificada con el cuidado del medioambiente y los derechos humanos; iniciativa como fórmula para lograr un equipo más motivado y mayor eficiencia empresarial; honestidad o, lo que es lo mismo, llevar a cabo acciones y decisiones justas; ética empresarial, valores que sean compartidos por una sociedad plural, responsable y sostenible; e integridad, congruencia entre las palabras, las decisiones y las acciones tomadas.



Estos son precisamente algunos de los atributos que valora la firma de consultoría internacional Great Place to Work a la hora de elaborar la lista anual de las 25 mejores empresas del mundo para trabajar entre más de 10.000 candidatas de 92 países. Por tercer año consecutivo, Banco Santander ocupa un puesto en este selecto grupo, que identifica a las organizaciones que ofrecen una experiencia excepcional para los empleados, con relaciones de máxima confianza y entornos de trabajo que son justos y equitativos para todos.



"The World's Best WorkplacesTM son los ejemplos más amplios y consistentes de culturas empresariales globalmente inclusivas que hemos conocido..."

DHL Express, Cisco y Hilton lideran el ránking 2021. Para optar a formar parte de esta lista, una empresa debe ser nombrada en un mínimo de cinco listas nacionales de Best Workplaces, tener más de 5.000 empleados en todo el mundo y que al menos un 40% de su fuerza laboral esté fuera del país de origen. "The World's Best WorkplacesTM son los ejemplos más amplios y consistentes de culturas empresariales globalmente inclusivas que hemos conocido. Incluso cuando fueron puestas a prueba por la pandemia, estas empresas reconocen las subcomunidades en cada región y sus líderes proporcionan una experiencia equitativa a los empleados de todas las culturas", explica Michael C. Bush, director general de Great Place to Work.



Alexandra Brandão, responsable global de Recursos Humanos de Banco Santander, destaca que este premio es un reconocimiento a las empresas que han construido culturas inclusivas, como es el caso de Banco Santander donde "cada día nos esforzamos por ser un poco más sencillos, personales y justos". La entidad emprendió hace tiempo una transformación cultural para crear un entorno diverso e inclusivo, una nueva forma de trabajar más flexible e innovadora, y apostar por la salud y el bienestar de sus empleados.



Según el banco, para triunfar en un entorno en constante cambio es necesario contar con equipos diversos que aporten valor añadido y un entorno inspirador. Ambos factores promueven la creatividad, el intercambio cultural, la eficiencia y la responsabilidad personal, elementos fundamentales para la empresa y sus trabajadores. Iniciativas como My Talk o el denominado Efecto Santander, puestas en marcha por el grupo financiero, contribuyen a transmitir valores, a integrar la cultura corporativa y a compartir experiencias dando voz a los empleados.



My talk es un programa que da voz a los empleados. Profesionales de la entidad se suben a un escenario y se convierten en protagonistas por un día para compartir con sus compañeros emocionantes historias que merecen ser contadas. "Contar historias es una herramienta poderosa", señalan desde el banco. Y quién mejor para hacerlo que los propios empleados. Solo hace falta un buen storytelling. "El escenario es suyo, suya es la voz y la oportunidad. Escuchar a nuestros empleados forma parte de nuestra cultura, de nuestra manera de entender cómo funciona esta gran familia. Saber cuáles son sus motivaciones, sus inquietudes, sus objetivos es parte de nuestro trabajo para crecer de manera inclusiva y sostenible", añaden.



Efecto Santander resume, en palabras de la entidad, "lo que nos diferencia como organización y nos hace una de las mejores empresas para trabajar: nuestra cultura corporativa y valores enfocados en la creación de valor para ayudar a las personas y las empresas a prosperar, nuestra prioridad de promover equipos diversos e inclusivos en los que cada uno puede ofrecer lo mejor de sí mismo, la apuesta por el desarrollo continuo de nuestro colaboradores, la posibilidad de aprender de grandes compañeros que son referentes en su área a nivel internacional y la solidez y estabilidad de una organización de más de 160 años". En definitiva, es ser consciente del impacto positivo que cualquier pequeña acción de un empleado del banco tiene en la vida de muchas personas y en el conjunto de la sociedad.



Además, el banco desarrolla numerosos programas destinados a crear un entorno flexible, diverso e inspirador para su equipo: políticas de flexiworking; de atracción, gestión y desarrollo del talento; formación (el años pasado el 100% de los empleados recibió una media de 31 horas de formación el año pasado con una inversión de más de 61 millones de euros); intercambio de buenas prácticas; sistemas de evaluación y retribución que recompensan el cumplimiento de los objetivos cuantitativos y cualitativos individuales y del grupo; programas de voluntariado corporativo; iniciativas concretas de igualdad de género, discapacidad, LGBTI, identidad y diversidad cultural…



Actuar de manera responsable con los empleados es uno de los objetivos de desarrollo sostenible de la entidad, que incluye el desafío de estar en 2021 en el top 10 de las mejores empresas para trabajar en al menos seis de los principales países en los que opera (ya lo es en cinco de ellos). Con carácter anual, el grupo realiza la Encuesta Global de Compromiso que permite identificar y mejorar los aspectos más demandados por la plantilla. Para Santander "el objetivo es mejorar la satisfacción y el orgullo de pertenencia a la vez que fomentamos una cultura participativa que les haga sentirse parte del éxito de la empresa. Porque el banco somos todos".



Según el último informe de Banca Responsable de la entidad, que recoge la encuesta de 2020, el 86% de la plantilla (en total más de 193.000 trabajadores) cree que trata a los empleados de manera justa, independientemente de su edad, estado civil, identidad, género, discapacidad, raza, religión u orientación sexual. "Nuestro equipo debe ser un reflejo de la diversidad de la sociedad actual", señalan desde el banco.



Al reconocimiento de Great Place to Work se suman, entre otros, el de Mejor Banco del Mundo en Diversidad e Inclusión 2020 de la prestigiosa revista británica Euromoney; o formar parte del top 10 en el Bloomberg Gender-Equality Index 2021, un índice que ha liderado en los últimos años. Además, a nivel local, Great Place to Work ha incluido a Santander Brasil y Santander UK en la lista de las mejores empresas para trabajar para mujeres.