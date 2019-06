"El secreto está en la masa" fue el lema durante muchos años de Telepizza, un lema que aún perdura en el imaginario colectivo. Sin embargo, para los sindicatos de la compañía el secreto de su éxito es la escasa masa salarial de sus empleados. Tan ligera es esa masa que desde enero, tras la entrada en vigor del decreto del Gobierno, es inferior al salario mínimo interprofesional, según denuncian CGT, UGT y Comisiones Obreras (CCOO), los tres sindicatos presentes en el comité de empresa de Telepizza Zaragoza.

La situación ha llevado de momento a dos días de huelga en Zaragoza: el pasado 31 de mayo y la convocada para el 29 de mayo. CGT y UGT, organizadoras de los dos paros, han situado en el 60% el seguimiento de la huelga del mes de mayo, la primera desde que en 1987 naciese Telepizza. "La huelga tiene dos demandas principales: frenar la franquiciación de las tiendas propias y aplicar una subida del sueldo de 1,28 euro por hora para llegar al salario mínimo, de forma retroactiva desde enero", explica Asier, presidente del comité de empresa de Telepizza Zaragoza y miembro de CGT Zaragoza.

"El derecho a huelga ha sido vulnerado por Telepizza ya que se sustituyeron a trabajadores en huelga", como denuncia la UGT

"Intentamos negociar con la empresa y la propia autoridad laboral le apretó para que al menos pagase los atrasos. La empresa no cedió y no dio garantías a la franquiciación, que es otra manera de subcontratar, ya que el empresario además de sacar dinero para sí mismo tiene que pagar royalties para la cadena", añade el sindicalista. El derecho a huelga ha sido vulnerado por Telepizza ya que se sustituyeron a trabajadores en huelga, según la denuncia que ha interpuesto UGT ante Inspección de Trabajo. Este extremo, así como el porcentaje de seguimiento de la huelga ofrecido por los sindicatos, lo ha desmentido Telepizza. La compañía afirma que "ha respetado y respeta siempre" el derecho a huelga.

Los sueldos, denuncian desde CGT, son de entre 250 y 300 euros por 50 horas al mes, la mitad de lo que se cobra en hostelería. El Convenio Colectivo de Elaboradores de Productos Cocinados para su Venta a domicilio que se aplica a los trabajadores de Telepizza deja por debajo del salario mínimo a buena parte de las categorías laborales: conductores, oficial es de almacén, auxiliar de tienda, ayudante cocinero, oficial mecánico, oficial administrativo… La hora base se paga a 3,97 a un auxiliar administrativo y 4,05 a un conductor o auxiliar de tienda. Estos sueldos base por debajo del salario mínimo se producen en toda España, no sólo en las tiendas de Zaragoza, aclara CGT.

La compañía dice que las condiciones laborales de Telepizza se rigen en el marco del convenio colectivo

Por su parte, la empresa niega que pague por debajo del salario mínimo, "abonando a sus trabajadores unos salarios que, en proporción a la jornada trabajada, en su conjunto y en el computo anual igualan o superan" la cuantía de 12.600 euros anuales que la marca la ley. Además, la compañía dice que las "condiciones laborales de Telepizza se rigen en el marco del convenio colectivo pactado por la patronal y los sindicatos representantes de los trabajadores. El salario de nuestros repartidores varía en función del tiempo que llevan trabajando en la compañía, a lo que hay que sumar las cuantías añadidas en concepto de nocturnidad y otros pluses".

Un repartidor de Telepizza se hace pasar en Twitter por cliente insatisfecho y la empresa muerde el anzuelo

La clave para entender esta cuestión está en los complementos salariales, explican desde Comisiones Obreras. "La empresa dice que determinados complementos deben entenderse como salario mínimo, ya que junto con el salario base se llega al salario mínimo pero nosotros entendemos que los complementos no forman parte del salario mínimo", explica Gerardo Montori de CCOO. "Luchamos porque los trabajadores tengan los complementos salariales al margen", añade. La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional ha fallado recientemente a favor de la tesis de Telepizza al considerar que los complementos sí cuentan para llegar al salario mínimo tras rechazar una demanda de UGT, quien ya ha recurrido la sentencia al Tribunal Supremo.

"No están en una posición de buena fe. Nos han obligado a seguir las movilizaciones y huelgas", denuncia Darwin Henríquez

Tras la primera jornada de huelga, la empresa llamó a los sindicatos a negociar la subida salarial y ha accedido a subir 50 céntimos lo que paga por hora trabajada frente a los 1,28 euros demandados por los sindicatos, algo que desde UGT se considera "un insulto". "No están en una posición de buena fe. Nos han obligado a seguir las movilizaciones y huelgas", denuncia Darwin Henríquez, delegado sindical de UGT en Telepizza Zaragoza. Preguntada por esta reunión, Telepizza se remite a que se rige por el convenio colectivo aunque "los franquiciados que consideren oportuno realizar alguna mejora sobre el mismo pueden hacerlo", incide la multinacional española.

Comisiones Obreras explica que desde el 1 de junio los centros de trabajo de Zaragoza ya no pertenecen a Telepizza sino a un franquiciado y la interlocución corresponde con la empresa que lleva las franquicias, QSR North Spain Company SL. Gerardo Montori, secretario de organización de la Federación de Servicios de CCOO Aragón, manifiesta que Comisiones Obreras está totalmente de acuerdo con lo que reivindica CGT y UGT pero que no apoyó la huelga del 31 de mayo porque la convocatoria les fue comunicada sólo unas horas antes de que comenzase, que se hizo como "acicate electoral" ya que el 24 de mayo hubo elecciones sindicales y porque "convocar una huelga sin sentarnos a hablar con un franquiciado que acaba de entrar no nos parece correcto".

La huelga del 29 de junio irá acompañada de una movilización en el Paraninfo de la Universidad de Zaragoza

El delegado sindical de UGT califica estas acusaciones de "mentira" y acusa a Comisiones Obreras de ser "lacayos y cerriles de la empresa". Además, el ugetista denuncia que la sección sindical de CCOO está dirigida por un jefe de tienda y "un jefe nunca va a estar a favor de los trabajadores".

Asier de CGT cree que "ni Telepizza ni la empresa franquiciadora se quieren hacer cargo de aplicar la subida salarial. Se desentienden de pagar los retrasos de enero hasta esta fecha. También se niegan a darnos el contrato que han firmado con la franquiciadora".

La huelga del 29 de junio irá acompañada de una movilización en el Paraninfo de la Universidad de Zaragoza. En Barcelona y Madrid, donde se ha extendido también la campaña, habrá también actos de apoyo. Darwin de UGT invita a los trabajadores de Glovo, Uber Eats y Deliveroo a unirse a manifestarse con ellos. "La huelga ha demostrado que la lucha de los trabajadores precarios sirve. La huelga rompe la lógica de que sectores jóvenes muy precarizados no se pueden organizar", resumen Asier de CGT.