"Renunciar a una pasión sería criminal, sería un insulto a la vida". La cineasta Charline Bourgeois-Tacquet se apropia de las palabras de la escritora Annie Ernaux para expresar una de sus más fuertes convicciones y para presentar al personaje de su primer largometraje Los amores de Anaïs, una mujer en los treinta "que tiene una fuerte conciencia de la fragilidad de la vida y que ha decidido aprovechar todas las oportunidades para ser feliz".

Después del confinamiento y de los años de pandemia global, el carácter de esta mujer, que no se detiene nunca, que vive en permanente movimiento, que no se permite ni el miedo ni la resignación, y que insiste incansable en la búsqueda de la felicidad, en perseguir el deseo y el amor, caiga quien caiga, tal vez sea un ejemplo de la manera en que deberíamos vivir.

Presentada en la Semana de la Crítica de Cannes, con Anaïs Demoustier y Valeria Bruni Tedeschi, la película es un soplo de aire fresco animada por alegres dosis de energía, velocidad y movimiento, que reflexiona acerca de la pasión y la curiosidad por la vida y que revela otra forma de enfrentarse a esa edad que "representa, más que ninguna, la ansiedad de las mujeres".

Anaïs tiene treinta años, no tiene ni un duro, ni un trabajo estable, ni siquiera tiene la seguridad de amar a su amante. Un día conoce a Daniel y le gusta inmediatamente, pero éste vive con Emilie que, también la cautiva al instante. Sobre ella, sobre el deseo y sobre esa manera de vivir habló la cineasta con Público.

La directora y guionista Charline Bourgeois-Tacquet. — Carl Colonnier

Anais es una mujer que vive el presente, hoy, en medio aún de la pandemia, ¿diría que es la mejor forma de vivir?



Anaïs es una chica muy consciente de lo frágil que es la vida y por eso ha decidido aprovechar todas las oportunidades que se le presenten para ser feliz. Me gustan mucho su vitalidad y su atrevimiento, su curiosidad, su energía.

¿De dónde surgió el personaje y cuánto tiene de usted?

El personaje de Anaïs tiene mi propia personalidad, mis preocupaciones y mis sensaciones. Pero todo ello pasado por el filtro de la comedia. Es una mujer lleva de vitalidad dispuesta a seguir y conseguir sus sueños.

Usted no hace ningún drama del aborto. Anaïs lo vive como en realidad lo viven muchas mujeres, pero nadie se había atrevido a mostrarlo así de directamente en el cine.

Esto es muy del personaje, ella no se para nunca por los problemas que le surgen, está en constante movimiento. Ese momento, el aborto, la enfermedad de la madre… A ella le preocupan, pero tiene que sobrevivir a todo ello. Anaïs no quiere que suceda esto, no quiere un aborto, pero llegado el caso tiene que seguir hacia delante y no hace tragedia. Por otro lado, yo detesto el patetismo, por eso intento neutralizar las emociones demasiado graves pasando a la acción muy rápidamente.

A través del personaje de Anais muestra los problemas de la gente de esa edad en la Europa de hoy. Con treinta años y sin un trabajo fijo, sin la mínima estabilidad.

Sí, pero mi intención no era hacer un retrato generacional, de las personas en los treinta años ni de los años de juventud. Los treinta dan miedo, representan la ansiedad de la mujer, es el momento de tomar decisiones sobre el trabajo, los hijos, tenerlos o no, el amor… Si eres mujer, tienes diez años para construirlo todo de una vez, porque después ya es demasiado tarde... Además, en lo personal vivo en conflicto con la figura de la mujer moderna, que se siente completa con un buen trabajo, una pareja ideal y unos hijos estupendos.

Honestamente, me parece inverosímil y completamente inalcanzable. Lo que sí creo es que las cosas pueden cambiar para las mujeres. En el caso de Anaïs, ella sigue adelante, sin detenerse, porque esa es su forma de sobrevivir, de enfrentarse a los problemas. Si se parara y reflexionara, probablemente, se desmoronaría.



Denis Podalydès y Anaïs Demoustier. — Adso Films

Anaïs está haciendo una tesis sobre la pasión y Emilie, el personaje de Valeria Bruni Tedeschi, está escribiendo un ensayo sobre la curiosidad, ¿son dos elementos imprescindibles para disfrutar de verdad la vida?

Sí, los dos elementos son muy importantes. Anaïs hace un tesis sobre la pasión desde el siglo XVII… Son dos trabajos que se centran en la literatura y al mismo tiempo están explorando sentimientos. No solo investigan el deseo físico, sino también la conexión intelectual. Anaïs está asombrada ante el ensayo sobre la curiosidad que hace Emily, porque ella siente mucha curiosidad.

Pero esta es una película sobre el deseo, ¿no?

Sí porque tener deseo es bueno, me da igual si ella es más o menos insoportable. En la vida, al menos en mi caso, personalmente lo primero es una conexión intelectual, es lo que marca la proximidad y luego viene el deseo. Anaïs también experimenta ese tipo de conexión intelectual con Emily.

Anaïs Demoustier interpreta al personaje principal, Anaïs, en esta película. — Warner

¿Hay tantas sexualidades en el mundo como personas o como enamoramientos?



Probablemente, por eso yo no estoy especialmente interesada en las orientaciones sexuales ni siquiera en la historia de esta mujer encontrando su sexualidad, estoy más interesada en descubrir qué es lo primero en una fuerte atracción entre dos personas. Anaïs sigue su deseo sin preguntarse qué es correcto y qué no, ella no busca su sexualidad, esta es más una historia

de amor y de sexualidad relacionada con él. Reivindico que la sexualidad no sea un estorbo ahora que por fin nos permitimos amar de manera diferente. Es sólo una cuestión de deseo, que se carga todas las fronteras, las de los géneros asignados, las de los códigos sociales, las de las diferencias de edad también.

Los hombres de esta historia son bastante controladores con Anaïs ¿Cree que los hombres viven peor o disfrutan menos las historias de amor?

El tratamiento de los personajes masculinos es realista, algunos espectadores me han dicho que les retrato ridículos, pero es que a veces los hombres se portan de forma bastante ridícula con las mujeres. Es lo que veo que hacen los hombres en la vida, en mi propia vida. Las mujeres seguimos siendo en muchos casos solo un objeto de deseo de los hombres. Anaïs está obsesionada con el deseo por los hombres al comienzo de la película, pero después de conocer

a Emily, los hombres no existen más para ella. Las mujeres son más libres en el amor. Aunque esta libertad de las mujeres es muy reciente en el cine, no lo es en la vida. Lo que pasa es que ahora nosotras construimos personajes femeninos más complejos y eso porque hay más mujeres en el cine.