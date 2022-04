María Salmerón: "La ministra de Justicia más parece de Vox y la de Igualdad llega tarde"

Hace más de 20 años que María Salmerón decidió poner fin a los malos tratos que sufría a manos de su exmarido. Entonces la violencia de género se llamaba violencia doméstica, apenas se hablaba de ello y mucho menos se legislaba para combatirla. Las mujeres maltratadas apenas contaban con apoyo institucional, ni siquiera primaba la idea de que esta lacra era un problema social de primer orden. Por eso, la decisión de divorciarse con una hija de pocos meses no solo fue una decisión valiente, sino necesaria para ambas. Nunca esperó Salmerón que dos décadas más tarde su maltratador nunca haya entrado en prisión a pesar de ser condenado a 21 meses de cárcel. Mucho menos imaginó que un juzgado le otorgaría a él durante dos años la custodia de una hija que no quería estar con él. Nunca pensó que hacer caso a su hija y no cumplir con el régimen de visitas desencadenaría esta bola de nieve judicial por la que fue condenada a nueve meses de cárcel. No era la primera vez que la Justicia fallaba en su contra. Tres indultos la han mantenido fuera de prisión desde entonces . Llevaba desde 2020 esperando el cuarto, pero el miércoles recibió la peor de las noticias. El Gobierno se lo denegaba. Ella no se lo explica y el mundo se le ha venido encima.

¿Cómo se enteró de que no le concedían el indulto?

Para vergüenza de la sociedad me tuve que enterar por la prensa ayer [por el miércoles]. Han sido tan cobardes, tenían miedo a las consecuencias de denegarme el indulto, que lo han hecho de manera solapada, sin trasladarlo a los demás partidos y miembros del Gobierno.

¿Qué ha sentido con esta decisión?

Me siento engañada, muy decepcionada con este Gobierno. Me ha utilizado todas las veces cuando estaba en la oposición. Y lo que alegan para denegarme el indulto es un absurdo. Creo que se podía haber concretado y argumentado mucho más en mi favor y no se ha hecho.

¿Esperaba algo así de un Gobierno de este signo político y con su discurso sobre la violencia machista?



"Si se hubiera legislado antes yo no estaría ahora a punto de entrar en prisión"

No. Se han retratado. La ministra de Justicia parece más de Vox. El Gobierno del PP, en tres legislaturas me ha concedido tres indultos y han alegado razones de equidad y el interés superior del menor. Nunca indicaron nada sobre la reincidencia. No hay reincidencia. Si se hubiera legislado antes para que esto no ocurriera, yo no estaría a punto de entrar en prisión. Ahora, con la ley de infancia, no sería delito, pero se ha hecho tarde.

¿Qué mensaje cree que manda esta decisión a otras mujeres víctimas de violencia que tratan de proteger a sus hijos de un maltratador?



Un mensaje negativo. Que de Gobierno feminista no tiene nada, que han hecho solo un papel, que poner más mujeres que hombres en los Ministerios es demagogia a la hora de la verdad.

El Ministerio de Igualdad ha mostrado su indignación con la decisión, ¿se siente respaldada? ¿Cree que se podría haber hecho algo más?



Llega tarde su indignación. Mi solicitud de indulto ha pasado un año y medio en un limbo. El Ministerio de Igualdad sabía perfectamente de quién era ese expediente, porque por desgracia, yo no soy una mujer anónima.

Ha recibido un importante apoyo social e institucional a través del Ministerio de Igualdad. ¿Creen sus abogados que esto puede evitar su ingreso en prisión? ¿Tiene prevista alguna reunión con alguna responsable de Igualdad?



A mí no me ha llamado nadie. No. Yo solo veo puro postureo. Solo escriben en Twitter pero no trabajan por los ciudadanos. Ahora ya es tarde. Creo que el Ministerio de Igualdad jamás pensó que la ministra de Justicia iba a hacer esto. Me consta. Pensaban que me darían el indulto y se han llevado una sorpresa. Pero el abandono de mi situación y preocuparse de otras cosas y de poner tuits… no son formas para un representante político.

Uno de los argumentos de la ministra de Justicia para denegarle el indulto es la reincidencia en el delito. ¿De qué se considera usted reincidente?



Yo desconozco las causas ciertas por las que se ha rechazado mi petición. Pedí copia de mi expediente para saber cómo iba el trámite. El Ministerio rechazó mi petición de información alegando que se podía vulnerar la ley de protección de datos. Pero el indulto lo solicité yo y soy la primera y única interesada. Los medios dicen que se rechaza mi indulto porque tenias antecedentes penales, algo que para el PP no fue obstáculo para darme varios indultos. Desconozco si los antecedentes penales que han servido para tomar esta decisión debieran estar cancelados ya y mi situación penal rehabilitada. De ser así no sería reincidente y me podrían haber dado el indulto. El gobierno más progresista de la historia me lo ha negado, y es algo inconcebible para mí y para el movimiento feminista.

"Desconozco si el Consejo de Estado ha informado a favor o en contra de mi indulto"

También desconozco si el Consejo de Estado ha informado a favor o en contra de mi indulto. El Ministerio de Justicia no ha querido darme a conocer todo lo ocurrido porque no me ha dado copia del expediente, como era mi derecho. Voy a seguir luchando para tener una verdadera justicia. No lo he logrado a pesar de luchar por mi hija, por el resto de menores y por sus madres. Con mi lucha y la de otras mujeres se ha logrado reformar el Código Civil sobre visitas a progenitores maltratadores. Pero yo me he visto privada de ello solo por respetar la decisión de mi hija y seguir lo que la ley natural determina, velar por el interés superior del menor.

¿Piensa que es este el final del camino? ¿Se ve en prisión?

"Tengo miedo de entrar en prisión por mi hija, que tiene 21 años, estudia fuera y depende de mí"

Claro que tengo miedo a entrar en prisión. No por mí, sino por mi hija, que depende de mí. Tiene 21 años y está estudiando fuera. El maltratador le ha truncado su infancia y ahora el sistema judicial, machista y patriarcal, y el Gobierno que es cómplice, se la van a terminar de cargar. Mi hija es brillante y de un plumazo le pueden truncar su futuro. Está muy preocupada, porque si yo entro en prisión ella tiene que dejar sus estudios, volver a España y dejar su rutina. Es de algo de vergüenza por parte de este Gobierno.

No sé qué acabará pasando. Solo sé que en Madrid hay montada una buena entre los Ministerios de Igualdad y de Justicia. Me consta que hay mucho jaleo, pero no sabemos lo que ocurre entre esas cuatro paredes de los ministerios.

¿Qué le diría a otras víctimas de violencia machista que están en una situación similar a la suya?



No le puedo decir a nadie lo que debe hacer, pero a la vista está lo que ocurre. A buen entendedor, pocas palabras bastan. Por muchas leyes que hagan, no creo que sirva del todo la reforma porque los jueces y juezas no van a acatarla, van a acatar su ideología, van a seguir quitando custodias y dándoselas a maltratadores y fijando visitas a maltratadores.

Viendo el resultado de todo su periplo judicial de 20 años, si pudiera volver atrás , ¿volvería a incumplir el régimen de visitas de su hija a un maltratador por miedo a ir a la cárcel?



Haría lo mismo. Al principio no tenía la perspectiva que tengo ahora y lo hice. Yo no creo que haya cometido un delito. Al revés, solo he hecho lo que hay que hacer, proteger el interés superior del menor. En este caso ante un maltratador. Eso no lo han hecho los jueces.