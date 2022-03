Rita Maestre: "Estoy lista para ser alcaldesa de Madrid"

El próximo 28 de marzo arranca la comisión de investigación sobre el presunto espionaje a Isabel Díaz Ayuso a través de Empresa Municipal de Vivienda y Suelo. Acusan a Almeida de estar obstaculizándola. ¿Qué es lo que está haciendo según ustedes?



"La palabra de Almeida está muy comprometida"

Los hechos son bastante claros. Esa comisión de investigación se abrió porque la oposición nos unimos, junto a parte del gobierno municipal, para sacarla adelante. Lo que ha pasado hasta la fecha es que ni hemos recibido la información que Almeida se comprometió a entregarnos, ni están compareciendo altos cargos del PP que Almeida se comprometió a que iban a pasar. Él hizo unas declaraciones muy grandilocuentes y dijo que "todos los militantes y cargos del PÇP pasarán por la comisión". Por ahora, ni Ángel Carromero, ni Ayuso, ni otros cargos importantes del PP han accedido a comparecer. La palabra de Almeida está muy comprometida.

Ni Pablo Casado ni Alberto Ruiz-Gallardón han contestado a la citación para comparecer en la comisión, tampoco Félix Bolaños, ministro de la Presidencia. ¿Cree usted que acudirán?

Es la palabra de Almeida, si no acuden ellos es él quien tiene que salir a dar explicaciones. Si no comparecen ni Casado, ni Ayuso, ni Rafael Catalá, ni Gallardón es Almeida quien tiene que dar un paso al lado. Queda claro ante los ojos de la opinión pública que es un alcalde que no pinta nada en el PP, cuya voz, cuya posición y cuyo poder es nulo.

Isabel Díaz Ayuso y Rafael Catalá ya han dicho que no irán.

"Almeida ha quedado muy tocado internamente y con un poder muy pequeño"

Efectivamente, ese es el camino que se le va dibujando a Almeida. Ha salido muy tocado de esta crisis del PP porque decidió esconder en los momentos más complicados. Una de las peores cosas que se puede ser en la vida y también en la política es ser cobarde y esconderse en el momento más difícil. Cuando las cosas estaban complicadas, Almeida se encerró a preparar un pleno durante días y eso no solo lo vimos otros partidos y la ciudadanía, lo vieron también sus compañeros de partido. Eso le ha dejado muy tocado internamente y con un poder muy pequeño, yo creo que ha sido salvado en el último momento. Ninguna de las personas del PP a través de cuya palabra él se comprometió a que vinieran a la comisión van a venir.

¿Servirá para algo la comisión si hay tantas ausencias?¿Qué expectativas tienen?

Yo creo que sí y que quedan muchas cosas por salir y por eso Almeida está muy tocado. Queda información por salir que vamos a poder evaluar cuando vengan altos cargos de la EMVS y de la AMT. Hay altos cargos que tienen que venir a comparecer, como el propio Almeida, que va a tener que responder ahora sí a las preguntas que durante el último mes le hemos hecho en el pleno. Esas preguntas se van a hacer y se tienen que responder, no se va a escapar Almeida, no se van a escapar sus concejales y no se van a escapar los altos cargos que fueron puestos a dedo por él y que resultan ser el centro de una supuesta trama de espionaje.

Rita Maestre durante su entrevista en Público. — Fernando Sánchez

Acusan al alcalde de tener dos agendas, la 'real' y la que se recoge en el Portal de Transparencia. ¿Qué pruebas tienen de ello?

Por ejemplo, otro gran caso de ese uso particular, partidista y personalista que muchas veces hace el PP que es el 'caso Nacho Cano'. Para llegar ahí sucedieron muchas reuniones y ninguna de esas reuniones, que sabemos a ciencia cierta porque hasta publicaban informaciones al respecto, constan en esa agenda. Almeida se reunió varias veces a la que después le dio a dedo un solar municipal y sin embargo de eso no hay rastro en su agenda.

¿Qué explicaciones les da al respecto?

Ninguna por ahora y por eso es importantísimo que se siente delante y yo le pueda hacer la pregunta: "¿Por qué escondes cosas en tu agenda?".

La presidencia de la comisión está en manos del concejal Santiago Saura, de Ciudadanos, que gobierna con el alcalde. Ustedes le exigen a Saura que requiera a Almeida esa información que no ha entregado, ¿tienen alguna garantía de que lo está haciendo o lo hará?

"Está en juego la credibilidad del socio de gobierno de Almeida"

Garantías en política nunca hay al 100%. Lo que está claramente en juego es la credibilidad del socio de gobierno de Almeida que dijo posicionarse del lado de la transparencia, porque hay que recordar que de lo que estamos hablando aquí es de una presunta trama de espionaje a través de altos cargos y recursos públicos. Clásico escenario del PP en Madrid.

Lo que está pasando es que ese caso explota y un socio del gobierno del PP decide comprometer su palabra y su posición política en aras de la transparencia. Si esa verdad se sigue viendo obstaculizada sin que hagan nada para cambiarlo, junto con Almeida caerá también Ciudadanos.

Rita Maestre durante la entrevista en Público. — Fernando Sánchez

¿Begoña Villacís les ha propuesto en algún momento un pacto para echar a Almeida de la alcaldía?

No, eso jamás ha sucedido, ni en público ni en privado. Es un rumor que 'alguienes' ponen de vez en cuando en circulación y que yo he negado contundentemente siempre porque no hay números y no tiene mucho sentido hablar de algo que no puede suceder.

Yo creo que lo que va a suceder durante el próximo año es que el gobierno, que ya está muy divido entre Almeida y Villacís, llegue de forma agónica al final de la legislatura. Les queda un año de sufrir. Están peleados, no tienen proyectos encima de la mesa, tienen muchas dificultades para explicar qué han hecho durante casi cuatro años en la ciudad de Madrid y en frente hay una alternativa que es muy sólida.

¿Quiere ser usted la candidata de Más Madrid a la alcaldía?

Yo estoy lista, desde luego. Yo estoy lista como candidata y creo que en Más Madrid estamos listos para esa tarea. Hace dos años y medio todo el mundo nos daba por muertos y creo humildemente que el trabajo duro que hemos hecho recorriendo los barrios da frutos. Ese trabajo ha hecho crecer aún, para mí más, las ganas de hacer cosas por Madrid. Habrá un proceso interno en Más Madrid en todos los niveles pero, desde luego, yo estoy muy lista.

¿Cuál es su postura sobre si Más Madrid debe o no integrarse en una candidatura amplia de partidos de izquierdas liderada, por ejemplo, por Yolanda Díaz?

En la ciudad de Madrid la única alternativa que existe es Más Madrid y diría que pasa una cosa similar en la Comunidad, creo que eso nos dice bastante bien cuál debe ser el camino a las elecciones. A nivel estatal veo que existe una reconfiguración del espacio de Unidas Podemos, que están en ello y que de ahí es posible que salga un liderazgo con capacidad de hablarle a mucha gente que es el de Yolanda Díaz. Creo que es un liderazgo valioso por su capacidad de trabajo y de discurso concreto y realista, centrado en los problemas. En los tiempos de incertidumbre que vivimos ahora es una voz muy reconocida y puede tener un recorrido mayor en un futuro. Pero creo que todavía no estamos en eso a nivel estatal y en Madrid no hay escenario.