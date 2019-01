El Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) respalda la clausura de la cripta integrada en el Monumento a los Caídos aprobada por el Ayuntamiento de la capital navarra, que conllevó la exhumación de los restos mortales allí enterrados, entre ellos los de los generales José Sanjurjo y Emilio Mola, informa en una nota. Por tanto, los restos de ambos militares golpistas no volverán al mausoleo.

La decisión municipal, que desembocó en la salida de los restos de los generales golpistas en 2016, había sido recurrida por la hija de uno de los generales golpistas, Carlota Sanjurjo Prieto. En julio de 2018, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Pamplona dio la razón a la hija.

Pero ahora, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJN ha estimado el recurso presentado por el Ayuntamiento, al que considera “competente” para clausurar un lugar destinado a enterramiento.

El Tribunal explica también que existía un "consentimiento expreso a las exhumaciones" emitido por parte de la autoridad eclesiástica que ostenta el usufructo de la cripta, en este caso el Arzobispado de Pamplona y Tudela.

Además, el Tribunal apunta que la decisión adoptada por el Ayuntamiento no contraviene la Ley de Memoria Histórica, puesto que en el supuesto enjuiciado no se puede obviar que la cripta es de uso privado y no está abierta al público y, por otra parte, la simbología franquista fue retirada y no conserva en la actualidad ninguno de los elementos de exaltación que originariamente presentaba.

Para la Sala, “el llamado Monumento a los Caídos ya no tiene el significado conmemorativo con el que fue erigido y la cripta, aunque evidentemente compartía esa inicial finalidad de exaltación, al estar reservada a uso privado y cerrada al público tampoco la puede proporcionar en la actualidad”.

Una vez que los restos de Sanjurjo fueron exhumados de la cripta de Los Caídos de Pamplona, en 2016, estos fueron trasladados a Melilla, donde fueron enterrados en el Panteón de Regulares, hasta donde fueron trasladados en un helicóptero del Ejercito de Tierra.

La cripta del Monumento a los Caídos de Pamplona cuenta con una cripta en la que la Hermandad de los Caballeros Voluntarios de la Cruz celebra allí una misa los días 19 de cada mes y frente a las antiguas tumbas de Mola y Sanjurjo.

Dos documentalistas se encuentran en estos momentos a la espera de sentencia tras otro juicio, en esta ocasión por colocar un micrófono y una cámara en la cripta para poder filmar una de estas ceremonias y dar a conocer a la sociedad qué ocurre en el interior de la cripta en honor a los golpistas que provocaron la Guerra Civil.