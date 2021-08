Vuelve el acoso a la actriz feminista Pamela Palenciano en forma de querella por 'trato degradante' hacia los hombres

La actriz y activista feminista Pamela Palenciano, acosada insistentemente desde hace años por su monólogo 'No sólo duelen los golpes', ha visto cómo una jueza de Madrid ha admitido a trámite una querella contra ella por delitos de odio contra los hombres, interpuesta por la llamada "Asociación Hombres Maltratados", que a su vez forma parte de un bufete de abogados de Madrid. Palenciano tendrá que declarar el próximo 15 de septiembre.

La denuncia, según los querellantes, fue interpuesta a principios de junio y admitida a trámite esta misma semana por el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, cuya titular es Esperanza Collados Chamorro, la misma que sustituyó al juez condenado Elpidio Silva —inhabilitado por prevaricación en el 'caso Bankia'— y que estimó en su día que el PP podía destruir los discos duros de Bárcenas "porque eran suyos".

En una conversación telefónica, Palenciano comenta a Público que "el hecho de que se haya admitido a trámite es importante por lo simbólico". "De toda la vida, a las feministas nos han dicho que somos unas 'odia-hombres' y realmente me da miedo que eso se materialice en una denuncia, aunque sea sólo para ir a declarar; pon que vamos a declarar el día 15, se archiva y luego ¿qué?", apunta, y lamenta: "Esto no me parece una patada contra mí, sino hacia el colectivo feminista".

A Palenciano se le acusa en concreto por su monólogo-taller impartido en Linares (Jaén) ante un grupo de estudiantes, conocido porque algunos de esos estudiantes se marcharon en plena actuación.

Para los querellantes, la actriz justifica las agresiones contra los hombres en una relación de pareja, y sostiene que "todos los que se hacen llamar hombres maltratados son maltratadores".

La feminista ha estado en el punto de mira de grupos de extrema derecha y negacionistas de la violencia contra las mujeres desde hace ya años. A las múltiples amenazas e intentos de bloqueo en las redes sociales se le han sumado intentos de boicot a su trabajo, en especial a ese monólogo-taller, basado en experiencias personales tan traumáticas como que su novio de juventud intentó matarla dos veces. Ya en enero de 2017 fue denunciada por motivos similares en Pozuelo de Alarcón (Madrid), que no prosperó. Ha habido más: todas inadmitidas.

Vetada por la Asamblea de Madrid, aunque llevó a cabo su actuación antimachista a las puertas de dicho parlamento, recientemente reconoció a Público que el acoso contra ella en redes sociales no cesa. "Estoy viendo unos niveles de acoso que antes nunca había visto", afirmó entonces, para añadir: "Que te llamen 'puta, zorra, guarra' o que amenacen con boicotear mi monólogo no lo consideran amenazas; he ido ya cuatro veces a denunciar a la Policía pero dicen que es muy difícil identificar las cuentas".

Palenciano ha recibido el apoyo explícito de periodistas como Cristina Fallarás, en su columna de hoy en Público, o incluso de la propia ministra de Igualdad, Irene Montero, a través de un tuit:

Querida @nosolopam, somos muchas las que estamos a tu lado, sabemos lo necesario que es tu monólogo en institutos y colegios para educar en igualdad y erradicar las violencias machistas. Contigo compañera ✊🏻💜 — Irene Montero (@IreneMontero) August 24, 2021

Los denunciantes, por su parte, mostraron su satisfacción en sus cuentas de redes sociales por la admisión a trámite de su querella contra Palenciano.

Captura de un tuit de la autodenominada "Asociación de Hombres Maltratados". — Twitter

En una conversación con este diario, una portavoz indicó que si bien acusaban a la actriz del delito de "incitación al odio" y a la violencia (art. 510 del Código Penal, con penas de uno a cuatro años de cárcel), el juzgado no ha valorado tal tipo e investiga a la actriz por un posible delito de "trato degradante" (art. 173 del Código Penal, con penas de seis meses a dos años).

No obstante, la portavoz del querellante ha rechazado la petición de este medio de acceder al texto de la querella o al auto de admisión a trámite de la misma amparándose en el "secreto".

Los extractos de su monólogo-taller, que Palenciano lleva impartiendo desde hace seis años, están publicados en las propias redes sociales de los querellantes, en forma de vídeos editados en Instagram de unos pocos minutos.

La autodenominada "Asociación Hombres Maltratados" es parte del bufete de abogados Feldman's & Murdoch Fang, cuyo socio director es Antonio Luna Lema. El nombre de la asociación querellante —"Asociación Hombres maltratados"—no aparece como tal en la lista de asociaciones del Ministerio del Interior; de las ocho asociaciones de hombres maltratados, ninguna se corresponde con su domicilio social, que es el mismo que el del bufete de Luna.

Listado actualizado de asociaciones de hombres maltratados en el directorio del Ministerio del Interior, a fecha 24-08-2021. — Público

Desde la entidad, la citada portavoz indicó a Público que "se encuentran en trámites para constituirse en asociación", razón por la cual puede no aparecer aún en el registro oficial de Ministerio del Interior, y quiso puntualizar que el nombre definitivo sería "Asociación Hispanoamericana de Hombres Maltratados".