Alemania inicia el camino para legalizar la marihuana

Alemania abre la puerta a legalizar el consumo y cultivo del cannabis y sus derivados para uso privado. La meta que se ha fijado es que esta legislación entre en vigor en 2024. Sin embargo, el Gobierno alemán pretende someter a consulta esta propuesta a la Comisión Europea (CE) "en conversaciones bilaterales".

Desde el Gabinete de Olaf Scholz señalan que se presentará el futuro proyecto de ley en el Parlamento si Bruselas emite una valoración positiva sobre la medida. El ministro de Sanidad, Karl Lauterbach, ha expresado que la supervisión de la CE es imprescindible para sortear un posible bloqueo europeo, pese a que se consiga el trámite parlamentario. Teme que ocurra como en otros proyectos gubernamentales que han sido tumbados por Bruselas.

Lauterbach ha manifestado que la normativa "será, cuando culmine, la legislación más permisiva de toda la Unión Europea". Entre las líneas maestras que alberga el proyecto de ley se encuentran la despenalización del consumo y la posibilidad de comprar y poseer entre 20 y 30 gramos, tanto en el ámbito privado como en el espacio público.

El ministro estima que se permitirá cultivar "unas tres plantas" por persona

La ley permitiría el cultivo de esta planta, eso sí, en cantidades limitadas, que aún no se han precisado. El ministro, no obstante, ha estimado que serían "unas tres plantas" por persona. Asimismo, ha remarcado que el plan alemán no trata de emular el modelo de Países Bajos: ha remarcado que no es una normativa de "liberalización", como la neerlandesa, sino de "regulación".

Otro de los objetivos fijados por el Ejecutivo alemán es ahogar el mercado negro relacionado con la marihuana o el hachís y las redes criminales que lo controlan. Según Lauterbach, la venta se llevará a cabo en locales con la correspondiente licencia, que no necesariamente serán farmacias.

Esta iniciativa fue firmada en el pacto de coalición suscrito el pasado diciembre por los partidos que forman parte del Gobierno: el Partido Socialdemócrata (SPD), los Verdes y el Partido Liberal (FDP). Lauterbach, doctor en Medicina, mantuvo una posición contraria a la legalización, pero cambió de parecer antes de convertirse en el titular de Sanidad.

El Gobierno alemán ve la regulación del cannabis un "asunto prioritario" para proteger a los menores

Ahora, considera que la legalización y regulación del cannabis es "asunto prioritario" para la protección de los menores, entre los que se observa un aumento de adicciones a las drogas, mientras "florece" el mercado negro. Algunos grupos de farmacéuticos son escépticos con la propuesta y advierten de los peligros para la salud del consumo de cannabis.

El estado federado de Baviera se ha opuesto de forma rotunda y considera que puede derivar en un "turismo de drogas" hacia Alemania. Lauterbach trató de aplacar los temores bávaros, con el argumento de que en otros países europeos ya existen regulaciones tendentes a liberar el cannabis o por lo menos tolerar su consumo.