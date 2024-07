Biden suspende sus actos tras dar positivo en covid, mientras crecen las voces que piden su retirada

No son días fáciles en las oficinas del Partido Demócrata. Tampoco en la Casa Blanca. Las dudas giran en torno al futuro de Joe Biden, cuya candidatura para un nuevo periodo al frente del Gobierno de EEUU despierta interrogantes en sus propias filas.

El presidente estadounidense dio este miércoles positivo en covid-19 mientras hacía campaña en el estado clave de Nevada y está experimentando "síntomas leves", aunque no tiene fiebre, informó la Casa Blanca en un comunicado.

La noticia se produce en un momento en que se ha intensificado la presión para que Biden abandone su campaña para las elecciones de noviembre, con el influyente legislador demócrata Adam Schiff instándole públicamente mediante un comunicado a que "pase el testigo".

Schiff es un aliado cercano de la poderosa Nancy Pelosi, expresidenta de la Cámara Baja, quien se ha mostrado ambigua en sus comentarios públicos acerca de si Biden debe seguir siendo el candidato demócrata a la Casa Blanca.

La presión para que el presidente de EEUU abandone sus aspiraciones a la reelección ha crecido desde el debate a finales de junio con su rival republicano, el expresidente Donald Trump (2017-2021), del que salió muy perjudicado.

Hasta ahora, 23 congresistas demócratas le han pedido que se haga a un lado, pero muchos más han expresado sus dudas sobre la edad –81 años– y agilidad mental de Biden para enfrentar la dura campaña contra Trump. Las encuestas dan la victoria en las elecciones al republicano, que se impondría en todos los estados clave.



El contagio, además, se produjo en un momento particularmente inoportuno. Biden hacía por segundo día campaña en Nevada y dio positivo justo antes del discurso que planeaba dar ante la convención anual de UnidosUS, una importante organización latina.

La primera en anunciar que Biden tenía covid fue precisamente la presidenta de UnidosUS, Janet Murguía. Cuando el presidente ya llevaba más de hora y media de retraso, Murguía subió al escenario para explicar que acababa de hablar por teléfono con él.

"Lamentablemente, acabo de conversar con el presidente Biden. Me ha dicho que está profundamente decepcionado por no poder acompañarnos esta tarde. Ha estado en muchos eventos, como sabemos, y acaba de dar positivo en covid. Por supuesto, entendemos que necesita tomar las precauciones que se recomiendan y no quiere poner a nadie en riesgo", dijo Murguía.

Según explicó, Biden estaba decepcionado por no poder acudir, pero esperaba poder hacerlo en el futuro. "Me dijo que les transmitiera a mis amigos que no se van a librar de él tan fácilmente, que tendremos la oportunidad de escucharle directamente más adelante y que lamenta no poder estar aquí", declaró.

Minutos después, la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, publicó un comunicado en el que confirmaba que Biden, que está vacunado y ha recibido dosis de refuerzo contra la covid-19, había dado positivo y estaba experimentando "síntomas leves".

Además, indicó que tenía previsto volver a su vivienda particular en el estado de Delaware donde se mantendrá en aislamiento para no contagiar a otros y seguirá ejerciendo "plenamente" todas las labores de la Presidencia.

El médico del mandatario, Kevin O'Connor, ofreció más detalles en una nota distribuida por la Casa Blanca y en la que explicaba que Biden, de 81 años, en la tarde del miércoles presentó "síntomas respiratorios superiores, que incluyen rinorrea (secreción nasal) y tos seca, con malestar general".

Como no se sentía bien, se le administró un test de covid-19 que dio positivo y, a continuación, el presidente tomó una primera dosis del medicamento antiviral Paxlovid, detalló el médico.

Solo unas horas antes de haber dado positivo, el mandatario había visitado en Las Vegas el restaurante mexicano The Original Lindo Michoacán, en el que grabó una entrevista que se transmitirá este jueves con el medio hispano Univision.

Justo en una entrevista publicada este miércoles con BET News, el presidente afirmó que reconsideraría su decisión de continuar con su campaña electoral si un médico le diagnosticara un problema médico grave, en lo que supone la primera vez que deja la puerta abierta a renunciar a su candidatura.

Ratificación pospuesta

De momento, el Partido Demócrata ha pospuesto hasta principios de agosto la ratificación del presidente estadounidense como candidato para las elecciones de noviembre, una decisión que busca aplacar las críticas que han surgido en las últimas horas entre los demócratas de la Cámara Baja.

El martes, fuentes próximas a la formación política informaron a EFE que la idea era ratificar de manera telemática a Biden como candidato antes de finales de julio. Sin embargo, esta propuesta se topó enseguida con la oposición de varios representantes demócratas, quienes comenzaron a circular una carta para recoger firmas y detener dicho proceso.

Este miércoles por la mañana, en un intento por calmar el descontento, los dirigentes del comité de reglas del Comité Nacional Demócrata (DNC, por sus siglas en inglés) comunicaron mediante otra carta al resto de miembros de esa comisión que el procedimiento para confirmar a Biden no comenzará hasta después del 1 de agosto.

En esa misiva, a la que tuvieron acceso medios como CBS y Politico, el gobernador de Minnesota, Tim Walz, y Leah Daughtry, líderes del comité de reglas, dijeron que no desean que nadie se sienta "presionado" para elegir a Biden como candidato.

"Nada de esto va a ser precipitado (...) Nuestras normas se establecen en reuniones públicas, ancladas en la carta fundacional del partido y sus tradiciones. Esto continuará en el ciclo electoral de 2024, como debe ser, especialmente ahora que hay tanto en juego", escribieron en la carta.

Voces en contra

En cualquier caso, el texto deja claro que la intención del Comité Nacional Demócrata es proclamar a Biden como candidato antes de la convención del partido, que se celebrará en Chicago (Illinois) entre el 19 y 22 de agosto.

El DNC ya había tomado en mayo la decisión de nominar oficialmente a Biden de manera telemática antes de la convención debido a unos problemas con los plazos para inscribirle en las papeletas para las elecciones de noviembre en el estado de Ohio.

Sin embargo, en las últimas semanas surgieron voces contrarias a seguir adelante con ese proceso para ratificar a Biden de manera telemática y algunos miembros del partido incluso pidieron al presidente que pusiera fin a su campaña de reelección tras su débil actuación en el debate del 27 de junio frente a Trump.

"Dispuesto a escuchar"

Según The New York Times, el mandatario no ha dado ninguna indicación de que vaya a cambiar de opinión sobre su permanencia en la carrera presidencial, pero parece ahora más dispuesto a escuchar a quienes le aconsejan que es mejor retirarse.

Biden se ha mostrado más receptivo en los últimos días a escuchar los motivos sobre por qué debería renunciar a su candidatura a la reelección, dijeron al diario fuentes del partido demócrata. Esta disposición se ha producido después de que los dos principales líderes de su partido en el Congreso le dijeran en privado que estaban profundamente preocupados por sus perspectivas electorales.

En este aspecto insiste The Washington Post, para quien la crisis política más grave de la presidencia de Joe Biden se agravó este miércoles cuando Schiff le pidió que se apartara como candidato de su partido.

Biden "no ha dado ninguna indicación de que está cambiando de opinión sobre su permanencia en la carrera", insistieron las fuentes, pero "ha estado dispuesto a escuchar los nuevos argumentos y los datos preocupantes que muestran las encuestas (electorales) recientes", precisa, por su parte, el Times.