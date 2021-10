Bruselas dice que tiene medios legales y financieros para defender la primacía del Derecho de la UE en Polonia

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha armado este viernes que hará valer "todos los poderes" de que dispone la Comisión Europea para defender la primacía del Derecho de la Unión Europea en Polonia, después de que el Tribunal Constitucional del país dictara que algunas leyes comunitarias son incompatibles con la Constitución polaca.

"Estoy profundamente preocupada por la sentencia del jueves", ha indicado Von der Leyen en un comunicado leído por su equipo y en el que explica que ha instruido a los servicios comunitarios para que examinen "a fondo y con rapidez" los detalles de la controvertida sentencia.

La jefa del Ejecutivo comunitario ha reaccionado un día después de que se pronunciara el Constitucional polaco, pero ya su comisario de Justicia,

Didier Reynders, dejó claro el jueves la gravedad de la situación, cuestion que ha recordado este viernes.



El comisario europeo de Justicia, ha recordado que la Comisión Europea (CE) cuenta con instrumentos tanto legales como financieros para hacer cumplir los Tratados, aunque no quiso anticipar qué medidas concretas se aplicarán para responder a la sentencia del Tribunal Constitucional polaco que rechaza la primacía del Derecho europeo.

En una declaración a la prensa este viernes, Reynders dijo que se estudiarán todas las herramientas a disposición del Ejecutivo comunitario y subrayó que desde el inicio del actual mandato se han "añadido instrumentos, como los informes sobre el Estado de derecho o instrumentos financieros".

"Todo está ahí y veremos cómo pueden ser lo más eficaces posible", dijo Reynders, quien insistió en que la CE debe analizar el fallo del tribunal polaco antes de tomar cualquier decisión sobre cómo proceder. Aunque el comisario no lo mencionó explícitamente, la Unión Europea (UE) se ha dotado este año de un mecanismo que permitirá bloquear la entrega de fondos comunitarios a países dónde se produzcan violaciones del Estado de derecho que afecten al presupuesto comunitario, una medida que precisamente fue recurrida por Polonia y Hungría ante los tribunales europeos.

La Comisión está analizando todavía el plan de recuperación polaco, por las dudas de que se ciña a las recomendaciones de Bruselas en materia de independencia judicial

Además, la Comisión está analizando todavía el plan de recuperación polaco, por el que aspira a recibir 36.000 millones de euros, por las dudas de que se ciña a las recomendaciones de Bruselas en materia de independencia judicial. La evaluación, de momento, no se ha paralizado a espera del análisis del fallo judicial.

Reynders dijo que el Ejecutivo comunitario reaccionará "rápidamente" una vez que hayan visto la totalidad de la sentencia y explicó que ha intentado "sin éxito" desde el jueves ponerse en contacto con el ministro del Interior polaco. Insistió en que, si bien la evolución de la situación en Polonia con respecto al Estado de Derecho "preocupa desde hace ya algunos años" y se ha "elevado el tono sistemáticamente", ahora se ha "entrado en una fase totalmente crítica".



El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), recordó que ya ha emitido varias sentencias favorables a Bruselas con respecto a la independencia del sistema judicial polaco a raíz de la reforma introducida por el actual Gobierno que son vinculantes y "probablemente habrá más decisiones próximamente en el mismo sentido". Y es que Bruselas ha llevado a Polonia ante los tribunales y pedido que se impongan sanciones económicas precisamente por no cumplir las sentencias previas sobre sus sistema judicial.

"Tenemos total confianza en la Corte Europea y continuaremos trabajando con las diferentes instituciones para reafirmar la primacía de la ley europea, el carácter vinculante de las decisiones del TJUE y proteger a los ciudadanos polacos", dijo. Para Reynders, la cuestión de si la sentencia pone a Polonia en vías de abandonar la Unión Europea es un "análisis político", mientras que la Comisión lo que afronta ahora es un "grave" problema legal.

Polonia descarta una ruptura con la UE

El primer ministro de Polonia, Mateusz Morawiecki, ha descartado este viernes una ruptura con la Unión Europea (UE) por el fallo del Tribunal Constitucional de Polonia que dicta que la Carta Magna del país prevalece sobre el Derecho de la UE, antes de resaltar que "el lugar de Polonia está y estará en la familia europea de naciones"

"El acceso de Polonia y los países de Europa central a la UE es uno de los acontecimientos más importantes de las últimas décadas, tanto para nosotros como para la UE. Todos ganamos con eso", ha manifestado el primer ministro polaco a través de su cuenta oficial en la red social Facebook

"Tenemos los mismos derechos que otros países. Queremos que esos derechos sean respetados", ha dicho el primer ministro de Polonia

Así, ha resaltado que el fallo del Constitucional "confirma lo que literalmente deriva del contenido de la Constitución de Polonia, que el Derecho Constitucional es superior a otras fuentes de legislación". "Eso mismo ha sido confirmado durante los últimos años por tribunales constitucionales de muchos estados miembro", ha valorado.

"Tenemos los mismos derechos que otros países. Queremos que esos derechos sean respetados. No somos un visitante sin invitación en la UE. Por eso no estamos de acuerdo con ser tratados como un país de segunda clase", ha subrayado Morawiecki. "Queremos una comunidad de respeto, no una asociación entre iguales y más iguales. Esta es también nuestra comunidad, nuestra unión. Queremos esta unión y seguiremos creando esa unión", ha remachado el primer ministro en su mensaje.

Por su parte, el líder del principal partido opositor de Polonia, Donald Tusk, ha hecho un llamamiento a la población a través de su cuenta oficial en la red social Twitter a manifestarse el domingo en la capital, Varsovia, contra el fallo del Constitucional. "Hago un llamamiento a todos los que quieran defender una Polonia europea a que se maniesten el domingo a las 18.00 horas (hora local) en la plaza del Castillo de Varsovia. Sólo juntos podemos pararles", ha apuntado el ex primer ministro polaco y expresidente del Consejo Europeo.