Un cadete del Ejército Argentino muere durante un entrenamiento en plena ola de calor

Un joven de 21 años, que cursaba el primer año de la carrera militar en el Ejército Argentino, falleció el lunes pasado durante unas prácticas de "adiestramiento físico" en el Colegio Militar de la Nación, ubicado en Buenos Aires. La investigación está a cargo del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 1 de San Martín.

La muerte del joven coincidió con la alerta naranja que estaba declarada por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) debido a las altas temperaturas que vive la región en su temporada estival, en la que se encuentran desde el pasado 21 de diciembre. "Es con hondo pesar que informamos el fallecimiento del cadete de primer año Lautaro Pilloud, durante una actividad del servicio en el CMN", lamentó el Ejército Argentino en un breve comunicado publicado en sus redes sociales.

"Mi negro hermoso, por qué te esforzaste tanto. No entiendo por qué te me fuiste negro. Cómo te voy a extrañar, pa. ¿Cómo vamos a hacer para seguir sin vos, mi negro?", escribió su padre, Javier Pilloud en redes sociales tras conocer la muerte de su hijo. El comunicado del Ejército no precisó las causas de la muerte del joven, pero se dio a conocer el inicio de una investigación interna.

Se conoció extraoficialmente que la muerte del joven ocurrió por un paro cardiorrespiratorio durante las actividades de "adiestramiento físico" contempladas en el currículum del Colegio Militar. Pilloud se desvaneció durante las tareas física, tras lo cual se le realizaron tareas de reanimación y se le trasladó al Hospital Militar de Campo de Mayo, sin éxito.



La muerte del cadete de primer año ocurrió en medio de la nueva ola de calor que se vive en la provincia de Buenos Aires y otras partes del país. El SMN mantenía en alerta naranja varias localidades, entre ellas El Palomar, donde se encuentra el complejo militar.

Frente a esta nueva ola de calor las recomendaciones son las de evitar exponerse al sol y realizar actividades físicas intensa, y será parte de lo que investigue el Juzgado N° 1 de San Martín.

El junio del pasado año murió otro joven a raíz de ser obligado a participar en un ritual de "iniciación" del Ejército

En junio del año pasado el Ejército Argentino fue noticia por la muerte del subteniente Matías Ezequiel Chirino, un joven de 22 años al que le obligaron a realizar un ritual de "iniciación" en el Grupo de Artillería Nº 3 del Ejército Argentino, en la unidad militar de Paso de los Libres. Chirino murió debido al consumo excesivo de alcohol.

En octubre pasado, el Ejército también tuvo que informar del fallecimiento de un soldado del Regimiento de Asalto Aéreo 601 durante ejercicios de instrucción en técnicas anfibias, realizadas en el Lago San Roque, en el Valle de Punilla, en Córdoba.