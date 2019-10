La campaña electoral de Bolivia ya está en marcha y el actual presidente, Evo Morales, busca su cuarto mandato consecutivo en un proceso que va a estar más igualado que en los tres anteriores. Y para eso tendrá ayuda española. "Ellos la dejaron caer, pero Evo la levantó" suena en el Encuentro de Juventudes del MAS en Cochabamba en el que hay reunidos miles de jóvenes de la formación que dirige Morales.

La música es de una famosa canción de Daddy Yankee, pero la letra está reescrita para la ocasión. Detrás de ello se encuentran los españoles de El Observatorio, un grupo de jóvenes sociólogos y politólogos a los que se han sumado músicos, diseñadores y programadores para entrar en la comunicación política con formas disruptivas.Uno de ellos, Iago Moreno, viajó hasta Bolivia y presentó la propuesta que gustó a una de las candidatas jóvenes del Movimiento al Socialismo.

Tanto el trap como el reguetón son dos géneros criticados por sus letras machistas, sin embargo, decidieron apostar por este tipo de música para empujar a Morales que sigue liderando las encuestas con la duda de si le será suficiente la ventaja para no necesitar una segunda vuelta.

"El reguetón y el trap son parte de nuestro lenguaje, no tiene sentido desdeñarlo cuando forma parte de nuestro paisaje cultural, es la música que ponemos cuando queremos bailar, vamos de fiesta o suena por la radio", indica Moreno, quien añade que "no podemos negar que en la música o en un videojuego hay comunicación política".

Las experiencias de versionar éxitos en campaña electoral en América Latina son numerosas, tanto por parte de candidatos considerados de izquierdas como de derechas. El entonces candidato a presidir Ecuador, Lenin Moreno, junto al entonces presidente Rafael Correa, tuvieron en las últimas presidenciales una versión del "Shaky, shaky" de Daddy Yankee o diez años antes, el líder de la oposición venezolana Manuel Rosales intentó ganar a Chávez adaptando la letra del famoso "Atrévete" de Calle 13.

La campaña viene marcada casi como un referéndum sobre la continuidad de Morales y sus políticas, de progreso y para el pueblo según sus seguidores, y caciquiles y populistas para sus detractores. Las elecciones llegan con polémicas como los incendios en el Amazonas y la Chiquitanía y la propia candidatura del presidente desde 2006. De hecho, una parte de la población achaca que Morales vulnera la Constitución al presentarse por cuarta vez. El propio presidente impulsó una reforma que permitiera su candidatura, pero en el referéndum ganó el No. No obstante, el Tribunal Constitucional ha avalado la candidatura de Morales ya que su no participación supondría una vulneración de sus derechos políticos.

Ante esta situación, la música de El Observatorio busca ser un arma electoral y cultural, una forma de conectar con la sociedad y, especialmente, con los jóvenes para recordar que "todos los derechos que han visto durante su vida han sido gracias a la lucha política y la apuesta de un gobierno popular". Para eso son sus canciones.

Moreno explica que la fórmula de trabajo es relativamente sencilla: "buscamos canciones conocidas de gente como DJ Balvin, Daddy Yankee o Bad Bunny y contamos una historia que nos interese a partir de esa canción, la grabamos con ayuda de programas informáticos y la presentamos, todo sin ningún tipo de presupuesto, de una forma bastante precaria". Y, sin embargo, su canción está siendo viral en los móviles bolivianos. "Nos está sorprendiendo el éxito, me ha llegado por varias vías de amigos bolivianos y no sabían que la habíamos hecho nosotros".

Carlos Mesa, candidato a presidente de Bolivia por Comunidad Ciudadana. REUTERS

El tema musical es, además, un reflejo de la campaña. "Llora, Mesa, llora, llora" es uno de los coros principales de la canción y va referido al que fuera presidente de Bolivia de 2003 a 2005 Carlos Mesa y que hoy es el principal rival de Morales para estas elecciones. Su coalición, Comunidad Ciudadana, se ha centrado en la lucha contra la corrupción y la regeneración democrática más que atacar las medidas sociales del gobierno del MAS. Las encuestas le dan una segunda posición con posibilidades de quedar a menos de diez puntos de diferencia lo que permitiría forzar una segunda vuelta.

A la música se le añade el videojuego Space Evo. "Se ha estropeado el Satélite Túpac Katari, hay que arreglarlo", es la introducción. Es en ese momento cuando aparece Morales vestido de astronauta y ha de ir esquivando asteroides para llegar hasta el objetivo. El juego intenta mostrar uno de los logros del Gobierno de Bolivia que en 2013 consiguió poner en órbita su primer satélite de telecomunicaciones en el espacio. Hasta ser eliminado de la partida conlleva mensajes de campaña.

Además de al mencionado Mesa hay referencias hacia otros candidatos. "Ortiz gana las elecciones y Santa Cruz se independiza" es el mensaje sobre el tercer candidato en discordia, Óscar Ortiz, empresario de Santa Cruz de la Sierra y cercano a movimientos que buscan la independencia del Oriente boliviano respecto al altiplano.

No obstante, su victoria es una quimera ya que los sondeos le dan apenas un 8%. También hay referencias al candidato de la derecha y de origen coreano, Chi Hyun Sung, una especie de Donald Trump de la política boliviana que a partir de sus insultos contra las mujeres, los indígenas y el colectivo LGTBI+ ha intentado hacerse, de manera inútil, un hueco en el debate presidencial.

La resolución, o al menos la primera parte, será el próximo domingo 20 de octubre que mostrará si la mayoría de bolivianos sigue bailando al ritmo de las políticas de Evo Morales o si han decidido varias de música.