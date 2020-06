El cuerpo policial de Carabineros de Chile ha interpuesto una denuncia en contra del colectivo LasTesis, creador del himno mundial "Un violador en tu camino", por considerar que un vídeo que colgaron en sus redes sociales, el pasado 27 de mayo, incitaba a enfrentarse a los uniformados con violencia.

El cuerpo policial argumenta en la denuncia que "resulta preocupante que actividades tales como la ejecutada por el colectivo antes mencionado puedan nuevamente motivar reacciones de fuerza y agresión en contra de unidades policiales y su personal, lo que lejos de constituir un hecho aislado en el inicio de la contingencia social, a partir del 18 de octubre del 2019, se transformó en una acción habitual".

El texto por el que han sido denunciadas reza así: "Nos persiguen, bloquean las salidas de nuestras casas, provocan, se infiltran como protestantes y comienzan a quemarlo todo. Desfilan armados por nuestras calles. Lanzan gases, golpean, torturan, violan, destruyen, nos ciegan. El Gobierno no escucha y renueva las armas de la policía".

LasTesis: "Nos persiguen, bloquean las salidas de nuestras casas, provocan, se infiltran como protestantes"

Pero la frase que realmente motivó la denuncia fue, según el libelo, al que tuvo acceso el diario local La Tercera, "fuego a los pacos (forma vulgar de referirse a los carabineros en Chile). Fuego a la yuta (expresión despectiva para nombrar a la policía)".

El llamado estallido social

El estallido social se produjo en Chile con masivas manifestaciones pidiendo mayor igualdad social mediante profundos cambios en los sistemas de salud, pensiones y educación, entre otros.

En paralelo, este fenómeno vino acompañado de eventos de extrema violencia, con incendios y enfrentamientos con la policías, cuya accionar ha sido objeto de multitud de denuncias, incluso de organismos internacionales, por cometer violaciones de derechos humanos.

La denuncia

En la denuncia, interpuesta el pasado 12 de junio ante la Fiscalía de la ciudad de Valparaíso se explica: "Dados los contenidos y alcances de las expresiones antes reproducidas, dirigidas en contra de Carabineros de Chile y sus miembros, se hace evidente que el llamado en cuestión pretende crear una animadversión intencionada hacia dicha institución, destacando y derechamente imputando, en primer término, conductas represivas y alentadoras contra la integridad física del público en general, en cuanto a supuestas víctimas de la acción policial, para luego, finalizar el mensaje del vídeo, llamando con una clara intimidación hacia los integrantes de esta institución".

"Se hace evidente que el llamado en cuestión pretende crear una animadversión intencionada hacia dicha institución", reza la denuncia

El libelo añade que la frase en la que literalmente se llama a prender "fuego a los pacos" constituye "una incitación directa y pública a actuar de manera violenta en contra de los integrantes de Carabineros".

Por otro lado, apunta también a la responsabilidad del colectivo LasTesis, integrado por cuatro mujeres, por algunos de los hechos de violencia registrados en el país durante el estallido social de finales de 2019.

La institución policial indica que tras la performance del himno contra la violencia sexual "Un violador en tu camino", "se empezaron a producir graves incidentes de alteración al orden público, barricadas, lanzamiento de objetivos contundentes e incendiarios, con los consiguientes daños a la propiedad pública y privada".



El colectivo feminista

El colectivo feminista Las Tesis consiguió el pasado año un ejemplo de sororidad instantánea que dio la vuelta al mundo en cuestión de horas. Con la performance titulada Un violador en tu camino se convirtieron en viral y el himno ya se ha reproducido en plazas de múltiples países.

Con frases como "El Estado no me cuida, me cuidan mis amigas" o "el violador eres tú", la idea que originalmente era para ejecutarse en Chile, ha dado la vuelta al globo.