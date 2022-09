Las claves de las elecciones en Suecia: dos bloques polarizados se enfrentan por el último escaño

El Partido Socialdemócrata (Socialdemokraterna-S): fundado en 1889, es el partido más antiguo de Suecia. Con los últimos datos registrados, consigue subir de 100 a 108 escaños de 349. Por vez primera, este partido ha presentado a una mujer como candidata, la primera ministra Magdalena Andersson, elegida líder del Gobierno tras la dimisión de Stefan Löfven, en el poder desde 2012.



En las elecciones de 2018, en Suecia se cerró un acuerdo de gobierno entre socialdemócratas (S) y "verdes" (MP), con apoyo de liberales (L) y centristas (C), aislando a la extrema derecha en las negociaciones. Se llegó a un acuerdo con el Partido de la Izquierda (V), que contaba con los votos cruciales par dar vía libre al nuevo Gobierno, acuerdo suscrito a regañadientes por haberse quedado fuera de toda influencia y representación en el diseño del nuevo gabinete ministerial. En esas elecciones generales, los partidos del bloque de la izquierda obtuvieron 144 escaños de 349, frente a los 143 escaños del bloque La Alianza (conservador), dejando fuera de los dos bloques a la derecha nacionalista SD, que consiguió 62 escaños.



Los Demócratas Suecos (Sverigedemokraterna-SD): partido nacionalista y euroescéptico, escorado a la extrema derecha, fundado en 1988. En 2010 consiguió por vez primera representación parlamentaria. Consigue pasar de 62 diputados a 73. No forman parte del conservador bloque La Alianza, no cooperando con ninguno de los dos bloques en el Riksdag.



Su estrategia estará basada en querer ser decisivos en la conformación del próximo gabinete ministerial al quedar en segunda posición, aunque el acuerdo de gobierno entre los partidos conservadores está cerrado en torno a los moderados. Uno de sus líderes dimitió para fundar en 2018 el nuevo partido radical Alternatives for Sweden.



Relacionar crimen con inmigración antes era imposible y ahora no granjea tanto rechazo y defiende, entre otros, la eliminación del derecho de reunificación familiar para refugiados. Inciden en la amenaza de la cohesión social y han abandonado posiciones antiabortistas de años anteriores.

El Partido Moderado (Moderaterna-M): partido de centro derecha conservador, fundado en 1904. Baja de 70 a 67 diputados y su compromiso de liderar el bloque de la derecha lo sitúa como líder fuerte frente a los socialdemócratas a partir de los resultados definitivos del miércoles.



Los Moderados, el Partido del Centro, los Liberales y los Demócratas Cristianos cooperan en la mayoría de asuntos dentro del Bloque Alianza, creado para formar consensos en torno a grandes asuntos que se debaten en estos partidos. Los Moderados, al liderar el bloque La Alianza, son quienes impulsarán su compromiso de gobernar con el solo escaño de diferencia que sobre el bloque "rojiverde" registran a su favor.

El Partido del Centro (Centerpartiet-C): partido de centro derecha liberal y agrarista, fundado en 1913. Baja de 31 a 24 diputados; poca presencia en el Parlamento cuando en 1976 formó el primer Gobierno no socialdemócrata de Suecia desde 1936.

El Partido de la Izquierda (Vänsterpartiet-V): partido socialista escorado a su izquierda, con gran peso de los postulados euroescépticos. Fue fundado en 1917 como escisión del Partido Socialdemócrata y pasa de 28 diputados a 24.



Los Democristianos (Kristdemokraterna-KD): partido de centroderecha democristiana, que fue fundado en 1964. Pasa de 22 diputados a 19.

El Partido Verde (Miljöpartiet-MP): partido de centro izquierda ecologista, fue fundado en 1981. Pasa de 16 diputados a 18.

El Partido Liberal (Liberalerna-L): partido de centroderecha liberal, que fue fundado en 1934. Pasa de 20 diputados a 16.