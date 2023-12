La Comisión elude responder si Von der Leyen tenía el mandato para posicionarse a favor de Israel

El pasado 13 de octubre, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, viajó hasta Tel Aviv tras el ataque de Hamás a ciudadanos israelíes. La dirigente europea condenó la masacre y enunció el derecho y el "deber" del Gobierno de Netanyahu a responder a esta ofensiva, que calificó como "acto de guerra".

"Ante esta tragedia indescriptible, sólo hay una respuesta posible: Europa está con Israel. Pretenden erradicar la vida judía de la tierra y han pasado a la acción. Este es el ataque más atroz contra los judíos desde el Holocausto", defendió.

Von der Leyen realizó este viaje y estas declaraciones apenas seis días después del ataque de Hamás, y varios días antes de que los Estados de la UE consensuaran una posición común acerca del conflicto. En este contexto, Miguel Urbán, diputado del grupo The Left en el Parlamento Europeo, remitió el 16 de octubre una pregunta con solicitud de respuesta escrita a la Comisión para que esta institución aclarase si su presidenta había actuado en base a un mandato.

"¿Bajo qué competencias y con qué mandato realizó la presidenta de la Comisión el viaje a Israel cuando el Consejo no había fijado todavía su posición?", pregunta Urbán en el escrito. El viaje de la presidenta había sido previamente criticado por más de 2.000 funcionarios de la UE.

La Comisión respondió al eurodiputado el pasado martes a través de otro escrito en el que no se aclara qué competencias o bajo qué mandato Von der leyen realizó su viaje y sus declaraciones. "La presidenta de la Comisión se desplazó a Israel el 13 de octubre de 2023 para transmitir en persona un mensaje de solidaridad, pocos días después del atentado de Hamás", comienza el escrito.

La Comisión no responde sobre el asunto del mandato

El texto recuerda unas declaraciones de la presidenta en las que afirmó que "solo si reconocemos el dolor de Israel y su derecho a defenderse tendremos credibilidad para decir que Israel debe reaccionar como una democracia, en línea con el derecho internacional humanitario, y que es crucial proteger las vidas de los civiles".

"Durante su estancia", prosigue el escrito, "habló de los esfuerzos de Israel por proteger las vidas de los civiles e hizo hincapié en que Europa estará siempre del lado de la humanidad y de los derechos humanos. En su comparecencia con el presidente de la Knesset tras su visita al kibutz de Kfar Azza, subrayó la obligación de «atender las necesidades humanitarias del pueblo palestino»", añade.

A partir de este punto, la respuesta recuerda declaraciones de Von der Leyen pidiendo la protección de los civiles del conflicto (también de los palestinos), pero siempre después de los acuerdos y consensos alcanzados entre los distintos países de la Unión. Para el eurodiputado de The Left, el hecho de que la Comisión no responda a la cuestión de las competencias con las que contaba Von der Leyen para realizar su viaje a Tel Aviv viene a reconocer de manera implícita que no las tenía.

"En sus respuestas la presidenta de la comisión y el alto representante han vuelto a reiterar el inexistente derecho de Israel a defenderse. No nos sorprende porque es lo mismo que ha declarado esta mañana la señora Ursula von der Leyen en sede parlamentaria ante la comparecencia de Pedro Sánchez, en una suerte de conclusión mezquina, cómplice e hipócrita", asegura Urbán, en referencia a otras respuestas que han remitido la propia Von der Leyen y Josep Borrell a preguntas suyas.

En la pregunta acerca del viaje a Tel Aviv, Urbán le recuerda a Von der Leyen una de sus declaraciones: "La forma en que Israel responda demostrará que es una democracia". "Esta respuesta ha causado más de 2.500 muertos y 9 000 heridos en menos de una semana. Israel ha

efectuado un bloqueo cortando los suministros básicos y expulsando a la población de sus viviendas. Incluso, como denuncian algunas ONG, ha utilizado fósforo blanco, cuyo uso ha sido condenado por el Derecho internacional humanitario", defiende el eurodiputado en su escrito del 16 de octubre.