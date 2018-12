Las consecuencias de retrasar la votación del Parlamento británico sobre el brexit

Tras toda una mañana de rumores y filtraciones off the record, el anuncio de que la votación en el Parlamento británico del brexit se retrasa se ha producido después de unas últimas horas de movimientos desesperados por parte de Theresa May. Tras haberse pasado el fin de semana colgada al teléfono hablando con otros miembros de su partido, esta misma mañana la primera ministra ha convocado de urgencia a su gabinete en una llamada telefónica en grupo para anunciarles que le había resultado imposible convencer a los más de 100 tories decididos a votar en contra y “los riesgos (de seguir adelante) iban a ser demasiado grandes”. En realidad una derrota con esas cifras sería mucho más; sería catastrófica.

La cuestión ahora es si el gobierno pude tomar unilateralmente la decisión de retrasar la votación. Los laboristas se plantean mostrar su rechazo y el siguiente paso podría ser activar una moción de no confianza sobre Theresa May en la que podrían llegar a conseguir el apoyo de suficientes miembros del partido conservador y de los socios de gobierno de la primera ministra. De momento, la primera ministra de Escocía, Nicola Sturgeon, ya ha anunciado que en caso de una moción, su partido votaría para retirarle la confianza a May.

Lo que pueda pasar a partir de ahora es completamente imprevisible, por eso, de momento, la oposición laborista para lo que sí que esta presionando es para que se mantenga la última sesión de debate prevista para mañana y que ahí el gobierno aclara la situación y los siguientes pasos.

El plan de Theresa May, del que habría informado a su gabinete, pasa por volver a Bruselas y reunirse con los responsable de la UE para intentar conseguir unas condiciones más favorables para Reino Unido y para su propio futuro. Este mismo jueves se reúne el Consejo Europeo, sin embargo, nada más conocerse que la votación en Londres se retrasa, en Bruselas les ha faltado tiempo para insistir en lo que ya dijeron hace unas semanas: que ellos no van a volver a negociar sobre este tema.

Con un nuevo texto o con este mismo, Westminster tiene que votar el acuerdo de salida. La cita podría volver a fijarse para la próxima semana pero tampoco puede descartarse que nos vayamos hasta el año que viene. Si May quiere mantener inamovible su idea de abandonar la UE el 29 de marzo tiene de límite hasta el próximo 21 de enero para una nueva votación.

Y si alguien cree que esto podría acabar con un “aquí no ha pasado nada y seguimos en la UE”, dejar claro que esa no es una opción para el gobierno de May. Cuando esta misma mañana el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) les ha echado un lazo y ha reconocido el derecho de Reino Unido de poder dar marcha atrás unilateralmente a la salida de la UE. En cuestión de minutos, desde el gobierno se apresuraban a dejar claro que esta importante decisión no significaba nada para ellos porque bajo ningún concepto esa es una opción que tengan sobre la mesa.

En todo este movimiento hay otros dos elementos que no pueden dejar de considerarse: algunos parlamentarios creen que ésta podría se la gota que acabe colmando el vaso de la población y empecemos a ver un movimiento ciudadano en las calles. La otra cuestión son las consecuencias inevitables que esta decisión ya está provocando, como que nada más conocerse el retraso de la votación, la libra ha caído a sus niveles más bajos de los últimos 18 meses.