El diputado Antonio Ecarri Bolívar será designado nuevo representante de Venezuela en España tras el reconocimiento del Gobierno de Juan Guaidó por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez. Ecarri, actual miembro de la Asamblea Nacional venezolana, ha sido uno de los encargados de las relaciones del partido Acción Democrática con España, país en el que se encuentra actualmente. Su carrera ha estado principalmente vinculada al mundo universitario.

La Asamblea Nacional prevé confirmar la designación de Ecarri el 12 de febrero, en el marco de una serie de nombramientos que también se extenderían al resto de los países europeos que reconocieron a Guaidó como presidente legítimo de Venezuela este lunes. Según fuentes de su partido, Ecarri confía en reunirse con representantes del Gobierno de Sánchez y con otros líderes políticos españoles una vez se haya producido la designación oficial.

Ecarri ejercerá simbólicamente como representante diplomático sin que medie petición de beneplácito al Gobierno español



A su salida de una comparecencia en el Senado, el ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Josep Borrell, ha dicho a los periodistas no tener constancia de que Juan Guaidó, reconocido por España como presidente encargado de Venezuela, haya nombrado a un representante para España. No obstante, las fuentes de Acción Democrática consultadas han aclarado que Ecarri no necesitaría la aprobación por parte del Gobierno español al no tratarse de un embajador al uso sino de un representante diplomático. Sería "un acto simbólico", han apuntado.

"¿Se lo ha anunciado a quién?", ha interpelado Borrell a los periodistas que le han preguntado por el tema a su salida del pleno del Senado. "¿Y cómo, ha salido a la plaza y lo ha dicho o cómo es eso?", ha proseguido. Por el momento, el ministro ha dicho no tener información y, por lo tanto, ha declinado valorar el nombramiento. "No tenemos ninguna noticia al respecto, no puedo comentar lo que no conozco", ha zanjado. Preguntado entonces si España lo aceptará, ha replicado que se verá cuando se conozca.

Acción Democrática

Ecarri es el primer vicepresidente de Acción Democrática, partido liderado por el ex presidente de la Asamblea Nacional Henry Ramos Allup que el pasado mes de julio abandonó la Mesa de Unidad Democrática (MUD) -coalición opositora- para poder competir en los procesos electorales.

Desdibujada por sus disputas internas, la MUD decidió no participar en las elecciones presidenciales del 20 de mayo, por falta de garantías democráticas. La cuestión de si concurrir o no a los distintos comicios que han tenido lugar estos años ha sido una de las principales causas de desgaste de la MUD.