Cuatro meses de guerra en Ucrania: de perder ciudades clave a candidata a la UE

Este viernes se cumplen cuatro meses desde el inicio de la guerra en Ucrania. Son 121 días marcados por la invasión de Rusia, que, lejos de terminar, no para de incrementar el número de muertos, heridos y refugiados.

Lejos del frente de guerra, en los despachos de Bruselas, Ucrania ha conseguido convertirse en país candidato a la Unión Europea. Casi al mismo tiempo, las fuerzas ucranianas tenían que retirarse de la sitiada ciudad de Severodonetsk. A continuación, repasamos los hitos más relevantes desde que las tropas rusas iniciaran la invasión de Ucrania el 24 de febrero

Primeras semanas de guerra

Lo que ocurre a día de hoy entre Rusia y Ucrania viene de lejos. Hace ocho años que el conflicto entre ambos países se avivó debido a los enfrentamientos por las dos regiones orientales de ucrania. La zona del Donbás, muy relevante en el transcurso de estos cuatro meses de guerra, es un enclave geoestratégico para el Kremlin.

Vladimir Putin firmó el 21 de febrero los decretos que reconocían a las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk. Este primer movimiento de Putin fue visto con recelo por parte de Occidente. Tres días después, comenzaron los bombardeos a las principales ciudades ucranianas

El miedo a una escalada del conflicto con implicaciones nucleares tomó forma cuando las tropas rusas atacaran y tomaran la planta de Zaporiyia, la mayor de Europa. Los militares de Putin también se hicieron con el control de la central Chernóbil, que, según Ucrania, abandonaron a finales de marzo.

Durante el mes de marzo se comenzó a entender la magnitud de la invasión por las grandes pérdidas humanas y materiales. Cientos de miles de civiles ucranianos salieron del país convirtiéndose ahora en refugiados de guerra. Las ciudades claves durante la ofensiva este mes fueron: Járkov (segunda ciudad del país), Jersón y la ciudad portuaria de Mariúpol (principal foco de los ataques rusos.

La matanza de Bucha

Abril tiene un nombre propio: Bucha. Esta ciudad cercana Kiev sufrió una de las peores matanzas vividas en Europa en los últimos 27 años. Las imágenes de los cadáveres en las calles de la pequeña localidad conmocionaron al mundo entero. Unos días después, Rusia era expulsada del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

A partir de ese momento, Moscú centró sus esfuerzos en "liberar el Donbás", región en la que las tropas rusas tenían un gran objetivo: Mariúpol. El Kremlin centró sus esfuerzos en conquistar este enclave estratégico situado a orillas del mar de Azov. Finalmente, el Ejército de Putin se hizo con el control total de la ciudad tras acabar con la resistencia ucraniana en la planta de Azovstal, donde llegaron a estar atrapados cientos de civiles.

El presidente ruso tenía prisa por ofrecer un triunfo importante de cara a la celebración del Día de la Victoria del 9 de mayo. Y es que lo que no se esperaba Putin es la resistencia de Ucrania, cuyos militares no lo han puesto nada fácil en el campo de batalla. Que Suecia y Finlandia rompiesen su neutralidad histórica en favor de ingresar en la OTAN no sentó tampoco muy bien a Rusia.

La situación en Severodonetsk

Este mismo viernes, Serhiy Haidai, el jefe de la Administración Militar de la región de Lugansk, una de las dos que componen el Donbás, ha anunciado a través de su cuenta de Telegram que "lamentablemente" los ucranianos van a tener que retirar sus tropas de este enclave, ya que las posiciones están "rotas" y el número de muertos estaba creciendo.

Prosiguió su mensaje diciendo que: "Los rusos bombardean Severodonetsk casi todos los días desde hace cuatro meses" y que "la infraestructura de la ciudad fue completamente destruida, el 90% de las casas fueron dañadas o destruidas por completo".

Mientras tanto, la ofensiva en Lugansk prosigue: "Las tropas rusas continúan las operaciones ofensivas en la zona operativa oriental para obtener el control total de la región de Donetsk y Lugansk", informó este viernes el Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania en su página oficial de Facebook.

No es Severodonetsk el único territorio al que tienen que resignarse a rechazar las tropas ucranianas, pues desde que comenzó la guerra Rusia ejerce el control militar sobre una quinta parte del país invadido.

Desde mediados del mes de mayo, su avance se ha quedado estancado pero ha permitido a Moscú que ejerza un control efectivo en toda la costa ucraniana del mar de Azov. También en regiones del este y el sur del país, controlando principalmente las provincias de Jersón, Zaporiyia, Donetsk, Lugansk, Mariúpol y, ahora también, Severodonetsk.

La situación humanitaria del país es desastrosa. La ONU ha reportado más de 4.000 civiles fallecidos y alerta de que las cifras reales son considerablemente más altas. La guerra ha provocado unos cinco millones de refugiados ucranianos, que han tenido que huir a otros países europeos, y más de siete millones de desplazados internos, según datos de ACNUR.

Una nueva etapa para Kiev

Este jueves 23 de junio se abrió una nueva etapa para Kiev, que cada vez más cerca su ingreso en la Unión Europea. Bruselas otorgó formalmente el estatus de candidato a entrar en el bloque a Ucrania después de que el Gobierno de Volodímir Zelenski lo pidiera apenas cuatro después del inicio de la guerra.

La reunión de los jefes de Estado europeos estuvo marcada por una predecible unanimidad, pero sin obviar las reformas que el bloque comunitario reclama a Kiev. Estas se centran en la independencia judicial, en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado, así como legislar para limitar el poder de los oligarcas.

Al respecto, Rusia espera que el paso dado por la UE no cause más problemas al país, según ha declarado el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov. Peskov ha expresado también su esperanza en que esta medida "no conduzca a un futuro empeoramiento de nuestras relaciones con la UE, aunque es muy difícil estropearlas más, ya están bastante deterioradas".

Zelenski, en la cumbre de la OTAN en Madrid

La cumbre de la OTAN en Madrid tomará decisiones "importantes", según ha señalado el secretario general de la Alianza, Jens Stoltenberg. La cumbre se llevará a cabo los próximos 29 y 30 de junio. Y en ella participará Zelenski por videoconferencia, tal y como ha anunciado el ministro de Exteriores, José Manuel Albares.



Todo apunta a que el presidente ucraniano estará presente en la sesión inaugural. En la cumbre se abordará la cuestión ucraniana y se aprobará una declaración final en la que se abordará un nuevo concepto estratégico en materia de defensa.