El enfado de los Balcanes con la UE eleva la tensión de la cumbre y desplaza otros asuntos

"¿Esperando a Godot? No. Estamos acostumbrados a esta farsa". Así aterrizaba Edi Rama, el primer ministro albanés, en una reunión con los 27 líderes de Estado y de Gobierno que estaba llamada a dar un impulso al camino de su país hacia el bloque comunitario. No ha sido el caso por el "secuestro" de Bulgaria, que alega sensibilidades lingüísticas e históricas con su vecino.

Godot, el personaje de la obra de Samuel Beckett, es el gran salvador, pero también el gran ausente. Macedonia del Norte suma 17 años esperando a que la UE abra negociaciones de adhesión. En el caso de Albania son ocho. Skopje y Tirana esperaban durante esta cumbre UE-Balcanes una patada hacia adelante. Un inicio que los europeos llevan prometiéndoles desde hace años y que ha obligado al primero a rebautizarse pasando de ser Macedonia a Macedonia del Norte. "¿Imaginan que Francia o Italia tuviesen que cambiar sus nombres como condición para entrar en la UE?", ha ironizado el primer ministro albanés

La cita ha concluido con un cabreo monumental entre los líderes balcánicos, que desde hace décadas se sienten como meros invitados eternos, pero nunca como parte íntegra de las que le dicen es su casa. Los europeos no han abierto negociaciones de adhesión con Albania y Macedonia del Norte. No han aprobado la exención de visado a Kosovo. No han otorgado el estatus de país candidato a Bosnia-Herzegovina (de momento es potencial candidato). Ni han seducido a Serbia, el país más prorruso de la región.

El fiasco con los Balcanes llega el mismo día en el que la UE dará luz verde el estatus de país candidato a Ucrania y Moldavia. Son así siete –Serbia, Montenegro, Macedonia del Norte, Albania, Turquía y estos dos– los que contemplan la lista. Es un "día histórico", celebran en Kiev y en Bruselas. "Sí, histórico pero en el sentido negativo", lamentan desde Tirana.

La región siente que la guerra de Ucrania supone el escenario perfecto para avanzar en la ampliación. La paz que se daba por sentada en el Viejo Continente no es tal y los líderes de una región que vivió batallas encarnizadas en la década de los 90 advierten de que no quieren el regreso de la "sangre". "No hagan como la Iglesia debatiendo sobre el sexo de los ángeles, mientras caía Constantinopla", ha advertido Rama.

Tirana cumple los requisitos para avanzar en el proceso, pero su camino está ligado al de Macedonia del Norte. Y el de este último está maniatado por la política interna de Bulgaria. La frustración de los Balcanes emana más del proceso de ampliación tal y como está concebido: es decir, por la regla de la unanimidad ante la "frustración" de los otros 26. "No es solamente Bulgaria. Seamos sinceros. El espíritu de la ampliación ha pasado de ser una visión unida de comunidad a un instrumento de secuestro", ha lamentado Rama, que se ha convertido en el gran protagonista del encuentro por sus ironías y bofetadas a los europeos.