Directo | Al menos nueve muertos y decenas de heridos en los bombardeos rusos en Ucrania

Zelenski, a la población: "No abandonen los refugios"

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, llamó hoy a la población a no abandonar los refugios, en un día en el que los rusos están bombardeando varias ciudades, y a resistir en el 229 día de la guerra a gran escala con la que Rusia busca, aseguró, borrar a Ucrania "de la faz de la tierra". "La alarma antitaérea no cesa en toda Ucrania. Hay impactos de misiles. Por desgracia, hay muertos y heridos. Les pido: no abandonen los refugios. Cuiden de sí mismos y de sus seres queridos. Aguantemos y seamos fuertes", escribió Zelenski en Telegram.