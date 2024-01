Varios documentos señalan a Bill Clinton en el caso del pedófilo Jeffrey Epstein

Los documentos judiciales relacionados con el caso del magnate y pedófilo Jeffrey Epstein, quien se suicidó en prisión, apuntan hacia la figura de Bill Clinton. El expresidente de EEUU aparece mencionado hasta en 50 ocasiones bajo el seudónimo de "John Doe 36", según avanzan medios estadounidenses y británicos.

Loretta Preska, jueza encargada del caso Epstein, podría levantar el secreto de sumario este miércoles, lo que dejaría a la luz un amplio número de documentos relacionados con las fiestas que el multimillonario ofrecía en su isla privada.

Los archivos reúnen hasta 177 nombres o pseudónimos de amigos y allegados de Epstein que acudían a esas fiestas. De acuerdo a lo publicado por distintos medios –entre los que se encuentran ABC News y New York Post–, el nombre de Clinton, oculto bajo la identidad "John Doe 36", sale en más de medio centenar de ocasiones.

En cualquier caso, los medios de comunicación citados adelantan que no habría implicaciones legales para el expresidente, quien mantenía vínculos con Epstein. El magnate se suicidó en noviembre de 2019 mientras se encontraba en prisión, a la espera de juicio por tráfico sexual y conspiración para crear una "vasta red de víctimas menores de edad".

¿Qué relación tenía Clinton con Epstein? "Clinton era uno de los hombres ricos y poderosos en la órbita de Epstein antes de que el financiero con sede en Nueva York fuera arrestado por tráfico sexual de menores y muriera en la cárcel", informó The Washington Post.

Conexión Clinton

Según las informaciones conocidas hasta ahora, el nombre de Clinton aparece en los documentos presentados por los abogados de Virginia Giuffre, una de las presuntas víctimas de la red de tráfico sexual de Epstein.

"Se cree que muchas de las referencias a Clinton provienen de los intentos de Giuffre de obligar al ex presidente a testificar contra el difunto delincuente sexual y su ex amante y cómplice, Ghislaine Maxwell", señala por su parte el New York Post.

Maxwell, única condenada por su pertenencia a esa red, fue declarada culpable de cinco de los seis cargos de los que se le acusaba, entre ellos tráfico de personas y prostitución infantil, y sentenciada a 20 años de cárcel.