El abogado Rudy Giuliani, letrado del presidente de EEUU, Donald Trump, quitó importancia a que miembros de su equipo electoral para los comicios de 2016 aceptaran información de Rusia, en una entrevista a la cadena de televisión CNN. "No hay nada malo en tomar información de los rusos", dijo Giuliani, quien agregó que "depende de quién viniera".

El abogado insistió en que "no hay ningún delito" y preguntó: "¿Vamos a hablar de moralidad? No es lo que los fiscales quieren, mirar la moralidad", subrayó. Giuliani señaló al entrevistador de la CNN que estaba asumiendo que "dar información es una contribución a la campaña" electoral.

Ante una cuestión sobre si él aceptaría información de los rusos contra su candidato rival si se presentara a las elecciones, el exalcalde de Nueva York respondió: "Probablemente no lo haría, no me han preguntado", indicó. "Habría aconsejado, solo por exceso de precaución, 'no lo hagas'", contestó.

El Departamento de Justicia publicó esta semana una versión censurada del informe elaborado por Mueller sobre su investigación acerca de los presuntos lazos entre miembros del equipo electoral de Trump y Rusia, y la posible obstrucción a la justicia del mandatario.

El documento concluye que no hay "pruebas suficientes para apoyar cargos criminales" relacionados con los "numerosos contactos entre individuos vinculados al Gobierno ruso" y la campaña de Trump, pero arroja dudas sobre una posible obstrucción a la Justicia.

"La investigación identificó numerosos vínculos entre el Gobierno ruso y la campaña de Trump. Aunque la investigación estableció que el Gobierno ruso percibió que se beneficiaría de una Presidencia de Trump y trabajaron para asegurarlo (...) la investigación no establece que miembros de la campaña de Trump conspiraran o se coordinaran con el Gobierno ruso en sus actividades de interferencia en las elecciones", dice el informe.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, apuntó tras la publicación de la versión censurada del texto que el documento no presenta pruebas de que Rusia se entrometiese en las elecciones de EEUU en 2016.

"Tal y como está publicado, el informe de Mueller no contiene ninguna información nueva, toda esta información de un modo u otro ya había sido publicada en diversos medios de prensa. Al igual que antes, no presenta ninguna prueba argumentada de la presunta injerencia rusa en las elecciones", afirmó Peskov.

Conway duda de las supuestas palabras de Trump

La asesora de la Casa Blanca Kellyanne Conway dudó de que el presidente Donald Trump efectivamente dijera que era el fin de su Presidencia al enterarse del nombramiento de Robert Mueller como fiscal especial para investigar la llamada trama rusa.

"No le he oído ninguna vez decir 'este es el fin de mi candidatura, este es el fin de mi Presidencia'. Nunca le he oído pronunciar esas palabras y hemos estado juntos en situaciones bastante imposibles, duras", dijo Conway a la cadena de televisión Fox News. La asesora indicó que Trump ha lidiado "con situaciones bastante imposibles que quizás hubieran roto a cualquier otro hombre o mujer".